В Индии леопард напал на людей в зале суда, прервав заседание

В Индии леопард прервал судебное заседание, пишет Daily Star. Хищник забежал в здание и набросился на людей.
Леопард пробрался в здание окружного суда Газиабад в штате Уттар-Прадеш, вызвав панику среди собравшихся. Хищник начал кидаться на людей, кусать их и царапать, пока его не обезвредили полицейские.
Жертвы нападения леопарда были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. По информации медиков, у пострадавших отмечаются рваные раны. Среди тех, кто попал в больницу, есть женщины и дети. Самого хищника посадили в клетку. О том, какова его дальнейшая судьба, не сообщается.
Ранее в Индии тигр растерзал 45-летнюю женщину, которая пришла собирать валежник в лес, на глазах у ее односельчанок. Отмечается, что за 20 дней до происшествия зверь напал на еще одну местную жительницу, но ей удалось выжить.