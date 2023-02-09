В Индии леопард напал на людей в зале суда, прервав заседание

В Индии леопард прервал судебное заседание, пишет Daily Star. Хищник забежал в здание и набросился на людей.

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Леопард пробрался в здание окружного суда Газиабад в штате Уттар-Прадеш, вызвав панику среди собравшихся. Хищник начал кидаться на людей, кусать их и царапать, пока его не обезвредили полицейские.

Жертвы нападения леопарда были доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. По информации медиков, у пострадавших отмечаются рваные раны. Среди тех, кто попал в больницу, есть женщины и дети. Самого хищника посадили в клетку. О том, какова его дальнейшая судьба, не сообщается.