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58 минут назад

Как пройдет День памяти Пушкина в России

Российская Газета

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года от смертельного ранения скончался Александр Пушкин. Сегодня эта дата официально является Днем памяти Пушкина. "РГ" расскажет, как пройдет этот день в разных городах России.

Как пройдет День памяти Пушкина в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Москва

9 февраля в доме-музее Василия Пушкина открылась выставка "Мой портрет". Здесь представлены работы известных мастеров, в том числе Константина Рудакова, Александра Тышлера и Василия Шухаева. Экспозиция продлится до 10 мая.

Псков

10 февраля в городе пройдет митинг памяти поэта "Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу". Начало в Летнем саду у памятника "Пушкин и крестьянка".

11 февраля в Большом концертном зале филармонии покажут "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях".

В Пушкинских Горах также почтят память поэта. Там пройдут презентация анимационного сериала "Пушкин и …", возложение цветов на могилу поэта, просмотр музыкально-литературного спектакля по повести "Метель".

Санкт-Петербург

10 февраля в концертном зале по адресу набережная реки Мойки, 12 пройдет музыкально-литературная программа. В исполнении педагогов и студентов факультета музыки и театра СПбИИР и "Школы-студии сценических искусств" прозвучат арии и романсы на стихи Пушкина.

В Мемориальном музее-квартире пройдет торжественное памятное собрание. А в Музее-лицее состоится церемония возложения цветов к памятнику Пушкина в лицейском саду.

Истории,Александр Тышлер,Василий Шухаев,Константин Рудаков,Василий Пушкин,
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