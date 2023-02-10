Как пройдет День памяти Пушкина в России

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года от смертельного ранения скончался Александр Пушкин. Сегодня эта дата официально является Днем памяти Пушкина. "РГ" расскажет, как пройдет этот день в разных городах России.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Москва

9 февраля в доме-музее Василия Пушкина открылась выставка "Мой портрет". Здесь представлены работы известных мастеров, в том числе Константина Рудакова, Александра Тышлера и Василия Шухаева. Экспозиция продлится до 10 мая.

Псков

10 февраля в городе пройдет митинг памяти поэта "Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу". Начало в Летнем саду у памятника "Пушкин и крестьянка".

11 февраля в Большом концертном зале филармонии покажут "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях".

В Пушкинских Горах также почтят память поэта. Там пройдут презентация анимационного сериала "Пушкин и …", возложение цветов на могилу поэта, просмотр музыкально-литературного спектакля по повести "Метель".

Санкт-Петербург

10 февраля в концертном зале по адресу набережная реки Мойки, 12 пройдет музыкально-литературная программа. В исполнении педагогов и студентов факультета музыки и театра СПбИИР и "Школы-студии сценических искусств" прозвучат арии и романсы на стихи Пушкина.