Впечатляющие фотографии природных катастроф, которые облетели мир

Ледяные дожди, цунами и извержения вулканов — эти фотографии доказывают, что природа так же опасна, как и красива.
Разрушительный шторм обрушился на побережье Мексиканского залива утром 29 августа 2005 года. Кадр сделан в Новом Орлеане на рассвете несколько дней спустя. Стихийное бедствие вызвало многочисленные пожары, которые некому было тушить. Масштабные последствия урагана «Катрина» и столбы дыма создавали ужасающую апокалиптичную картину, достойную фильма-катастрофы.
11 марта 2011 года специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 9 баллов у северо-восточного побережья Японии. Землетрясение вызвало мощное цунами высотой до 10 метров. Беда не приходит одна: стихийное бедствие сделало японскую АЭС «Фукусима-1» печально известной во всем мире. В результате затопления на станции отказали системы аварийного охлаждения, что привело к радиационной аварии 7-го уровня — максимального по международной шкале ядерных событий.
Жилой многоэтажный дом буквально завалился набок после мощного землетрясения в Чили. Толчки магнитудой 8,8 балла были зафиксированы 27 февраля 2010 года. Снимок сделан в городе Консепсьон через несколько дней после толчков, но это далеко не единственный населенный пункт, который столкнулся с масштабными разрушениями. С высоты птичьего полета огромное здание похоже на макет. И все же разрушения самые настоящие.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма, началось 19 сентября 2021 года и с небольшими перерывами длилось 85 дней. Это природное явление стало самым продолжительным извержением на Ла Пальме — несколько лавовых потоков устремилось к океану. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Всем без исключения жителям Канарских островов пришлось ходить в масках: при относительно скромных объемах лавы основной проблемой стало сильное загрязнение воды и воздуха.
Декабрь 2021 года запомнится римлянам редким для столицы Италии природным явлением. Непогода обрушилась на Рим и близлежащую область Лацио днем в воскресенье. Мощный торнадо повалил порядка 70 деревьев в городе, многие улицы оказались затоплены. Несколько человек скончались в результате полученных травм.
В 2005 году Женеву накрыл «зрелищный» ледяной шторм. Особенно эффектно выглядела обледеневшая набережная озера Леман. Деревья, машины, тротуары — все покрылось толстой ледяной коркой и оттаивало не один день. Фотографии своеобразных ледяных скульптур стали вирусными и прославили озеро, которое на самом деле известно куда более приятными погодными условиями.
Такой жары, как в 2021-м, в Греции не было с 1987 года. Страна столкнулась с массовыми лесными пожарами. Причиной огненного бедствия стало аномальное повышение температуры вплоть до 47 градусов по Цельсию. Погибли 3 человека, еще 20 признаны пострадавшими. Своевременная эвакуация помогла избежать более серьезных жертв, но ничто уже не могло остановить огонь. Ужасающий масштаб происшествия видно даже по фото.
Четыре туристических домика неподалеку от горнолыжной базы в Норильске оказались под завалами в январе 2021 года. Сход снежной массы произошел после полуночи — по оценкам специалистов, лавина накрыла порядка 500 квадратных метров. Людей приходилось искать под трехметровым слоем снега. Мороз, метель и сильный ветер серьезно осложняли поиски — живым удалось найти 16-летнего подростка, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.