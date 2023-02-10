Впечатляющие фотографии природных катастроф, которые облетели мир

Ледяные дожди, цунами и извержения вулканов — эти фотографии доказывают, что природа так же опасна, как и красива.

Фото: Super.ru Super.ru

Ураган «Катрина» в США

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Разрушительный шторм обрушился на побережье Мексиканского залива утром 29 августа 2005 года. Кадр сделан в Новом Орлеане на рассвете несколько дней спустя. Стихийное бедствие вызвало многочисленные пожары, которые некому было тушить. Масштабные последствия урагана «Катрина» и столбы дыма создавали ужасающую апокалиптичную картину, достойную фильма-катастрофы.

Цунами в Японии

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11 марта 2011 года специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 9 баллов у северо-восточного побережья Японии. Землетрясение вызвало мощное цунами высотой до 10 метров. Беда не приходит одна: стихийное бедствие сделало японскую АЭС «Фукусима-1» печально известной во всем мире. В результате затопления на станции отказали системы аварийного охлаждения, что привело к радиационной аварии 7-го уровня — максимального по международной шкале ядерных событий.

Землетрясение в Чили

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Жилой многоэтажный дом буквально завалился набок после мощного землетрясения в Чили. Толчки магнитудой 8,8 балла были зафиксированы 27 февраля 2010 года. Снимок сделан в городе Консепсьон через несколько дней после толчков, но это далеко не единственный населенный пункт, который столкнулся с масштабными разрушениями. С высоты птичьего полета огромное здание похоже на макет. И все же разрушения самые настоящие.

Извержение на Канарских островах

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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на острове Ла Пальма, началось 19 сентября 2021 года и с небольшими перерывами длилось 85 дней. Это природное явление стало самым продолжительным извержением на Ла Пальме — несколько лавовых потоков устремилось к океану. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. Всем без исключения жителям Канарских островов пришлось ходить в масках: при относительно скромных объемах лавы основной проблемой стало сильное загрязнение воды и воздуха.

Торнадо в Риме

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Декабрь 2021 года запомнится римлянам редким для столицы Италии природным явлением. Непогода обрушилась на Рим и близлежащую область Лацио днем в воскресенье. Мощный торнадо повалил порядка 70 деревьев в городе, многие улицы оказались затоплены. Несколько человек скончались в результате полученных травм.

Ледяной шторм в Женеве

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В 2005 году Женеву накрыл «зрелищный» ледяной шторм. Особенно эффектно выглядела обледеневшая набережная озера Леман. Деревья, машины, тротуары — все покрылось толстой ледяной коркой и оттаивало не один день. Фотографии своеобразных ледяных скульптур стали вирусными и прославили озеро, которое на самом деле известно куда более приятными погодными условиями.

Пожары в Греции

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Такой жары, как в 2021-м, в Греции не было с 1987 года. Страна столкнулась с массовыми лесными пожарами. Причиной огненного бедствия стало аномальное повышение температуры вплоть до 47 градусов по Цельсию. Погибли 3 человека, еще 20 признаны пострадавшими. Своевременная эвакуация помогла избежать более серьезных жертв, но ничто уже не могло остановить огонь. Ужасающий масштаб происшествия видно даже по фото.

Лавина в Норильске

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