Леди Гага и золотые слитки: как прошла «свадьба века»

Несколько лет назад два бизнесмена решили поженить детей и устроили «свадьбу века», на которую не пожалели более 20 миллионов долларов. Бракосочетание их наследников — Гаспара Авдоляна и Лолиты Османовой — прошло в украшенном тысячами роз зале, где вручают премию «Оскар».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вести праздник, гостям которого подарили по золотому слитку, пригласили Ксению Собчак, а пела для молодых сама Леди Гага. Однако пышная церемония не стала залогом семейного счастья.

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Что творилось на торжестве и чем закончились отношения его виновников — в материале «Ленты.ру» из серии статей о роскошных свадьбах.

Обогнать Гуцериева

Свадьба сына олигарха Михаила Гуцериева Саида и его избранницы, выпускницы мединститута Хадижи Ужаховой, которая отмечалась в Москве и в Лондоне в 2016 году, стала своего рода стандартом для свадеб отпрысков российских миллиардеров — выходцев с Кавказа и не только.

Масштабы празднества, уровень затрат на декор зала, меню, напитки и свадебный торт, статус приглашенных и звезд, выступающих перед гостями, подарки близким молодоженов — все это превратилось в своеобразное соревнование.

Спустя год после свадьбы Гуцериева-младшего российские миллиардеры Альберт Авдолян (создатель компании Yota, занимавший на тот момент 123-е, а сейчас уже 115 место в российском списке Forbes) и Эльдар Османов, который был тогда совладельцем холдинга «Межрегионсоюзэнерго» и других крупных бизнесов, решили поженить своих детей — сына Гаспара и дочь Лолиту.

Оба они кавказцы и почти ровесники: Авдолян — 1970 года рождения, Османов — 1967-го. Авдолян родился в Краснодаре, но по происхождению армянин, в настоящее время у него, помимо российского и мальтийского, есть армянское гражданство. Османов — уроженец села Бабугент в Кабардино-Балкарии.

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Вероятно, на решение семей породниться влияло не только желание сделать детей счастливыми, но и бизнес-интересы отцов-предпринимателей. В отличие от бракосочетания Саида Гуцериева, где невесту выбирали из приличной, но небогатой и малоизвестной семьи, в случае Авдоляна и Османовой свадьба была, как говорится, с приданым: средства в благополучие новой ячейки общества планировалось вложить с обеих сторон. Как и потратиться на праздник.

«Достал коробку с кольцом Graff»

Невеста Лолита Османова — выпускница МГИМО и просто очень красивая девушка: в сущности, это и есть ее профессия. И пять лет назад, когда она выходила замуж, и сейчас — основная сфера ее деятельности, где она весьма ярко самореализуется, — гламурный блогинг. Она ведет в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) как минимум два аккаунта, в одном из которых (с фото и текстами) — более 100 тысяч подписчиков, в другом (с видео) — более 80 тысяч.

В профиле под девизом «НЕпопулярная психология. Выбирай себя, а не тренды!» красавица показывает, как живет между Монако и Майами, и демонстрирует в своем лице достижения стилиста, косметолога и, похоже, личного шопинг-консультанта. Выглядит она безупречно, одевается дорого, играючи ходит на шпильках Christian Louboutin, умело подбирает аксессуары вроде сумок Hermès и Chanel. Под фото она делится с подписчиками глубокомысленными псевдопсихологическими штампами вроде «мы теряем силу, чтобы снова ее осознать и обрести» или «сила женщины отличается от силы мужской».

Вероятно, особая «сила» помогла Лолите понравиться будущему жениху — светскому плейбою Авдоляну-младшему. Знакомство произошло в Монако по инициативе друзей обоих молодых людей. «В Монако после ужина мы компанией пошли в Jimmy’z, вокруг Гаспара, как обычно, было много девушек. Мне сразу сказали, что он ни с кем не общается и весь такой неприступный. Про меня ему сказали то же самое», — делилась воспоминаниями Лолита. Роман закрутился быстро: уже через несколько недель влюбленный представил свою избранницу родителям, которые приехали в Монако на гонки «Формулы-1».

Пара прожила вместе полтора года, когда богатый наследник наконец дозрел до предложения. По рассказу Лолиты, он оформил его как сюрприз.

«Гаспар улетел на свадьбу к родственникам. Я сидела дома в Монако с друзьями, лохматая и в ужасном платье. Мне позвонил его водитель и сказал, что Гаспар передал цветы в честь наших полутора лет вместе. Когда открылись двери лифта, вместо водителя из него вышел Гаспар. В смокинге, при полном параде. Без цветов. Сказал: "Цветы были не очень. Зато у меня вот что есть". И достал коробку с кольцом Graff», — рассказывала она.

Платье как у Джей Ло

С цветами все решилось к дню свадьбы, которая прошла в конце июня 2017 года в США. Кстати, неподалеку от поместья в Беверли-Хиллз за 13 миллионов долларов (754 миллиона рублей по курсу того времени), где, по данным американских медиа, проживает большую часть времени семья Альберта Авдоляна — жена Елена и трое их младших детей. Отцы жениха и невесты решили снять под мероприятие не просто зал торжеств или большой ресторан (как это сделал, скажем, Гуцериев), а самое, пожалуй, известное помещение в Лос-Анджелесе.

Их выбор пал на Dolby Theatre на Голливудском бульваре. Там последние два десятка лет вручают награды американской киноакадемии — «Оскар».

На цветы — белые и красные розы, каллы и орхидеи — для украшения парадной лестницы и собственно зала, где играли свадьбу, потратили не меньше полумиллиона долларов (около 30 миллионов рублей). Прибывающих на торжество гостей уже на лестнице встречали скрипачи, которые наигрывали романтические мелодии. На столах с изысканной сервировкой стояли карточки с именами гостей и лежали персональные букетики цветов.

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Кстати, в качестве приглашения на свадьбу каждый гость получил не привычную открытку (пусть даже и на самом лучшем картоне), а кейс со специально отрисованным в стиле Aston Martin логотипом на крышке. В кейс был встроен экран, на котором транслировалось видеообращение жениха и невесты, а внутри лежали сувенирная статуэтка «Оскара», игральные фишки для казино, люксовая авторучка и слиток настоящего золота с выгравированными на нем именами Гаспара и Лолиты.

Невеста вышла к алтарю в платье оттенка экрю от ливанского дизайнера Зухаира Мурада (бренд Zuhair Murad). Это весьма популярный свадебный портной: его творения в разные годы выбирали для своих бракосочетаний певица Дженнифер Лопес, топ-модели Девон Виндзор и Жасмин Тукс, эпатажная светская дива Лена Ленина, а также наследницы олигархов — Элина, дочь Мусы Бажаева, и Диана, дочь Зияда Манасира.

Стоимость таких платьев — несколько сотен тысяч долларов.

Лолита выбрала традиционную модель от Мурада: декольте «лодочка», открывающее плечи и руки, пышная юбка, расшитая кружевами и кристаллами, с 5,5-метровым шлейфом, длинная фата, закрепленная на головном уборе в виде кружевной повязки. Букет невесты составили из пышных белых роз — таких же, какими к свадьбе украсили зал. Церемония была светская — возможно, потому, что жених и невеста разного вероисповедания.

Символический алтарь, к которому невесту подвел отец, установили у декорации в виде арки, за которой светилась огромная нарисованная луна. За действом растроганно наблюдала мать Лолиты Карина Османова. Но особенно мило выглядели облаченные в платья с блестками и с пышными юбочками со шлейфами юные подружки невесты — дошкольницы Александра и Саломея, младшие сестры Гаспара и Лолиты соответственно.

«Не каждый день объявляю Леди Гагу!»

Отдельной строкой в бюджете шли артисты. Из России на частном самолете прилетела ведущая — Ксения Собчак. Она не могла сдержать радости от выгодного заказа и описывала поездку в деталях в своем аккаунте в соцсети. Самый впечатляющий ролик Собчак выложила с фразой: «Не каждый день объявляю Леди Гагу!»

И в самом деле: хедлайнером свадебного концерта стала одна из популярнейших американских певиц 2010-х. За год до свадьбы Лолиты Османовой и Гаспара Авдоляна Леди Гага уже появлялась в Dolby Theatre в качестве номинантки на «Оскар»-2016, а спустя три года получила статуэтку за песню к фильму «Звезда родилась».

$ 1,5 млн — в такую сумму обошлось родителям молодоженов выступление Леди Гаги.

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За меньшую, но тоже достойную сумму спел несколько композиций певец Джейсон Деруло. К слову, участие Собчак и ее соведущего Андрея Малахова стоило около 70 тысяч долларов (примерно четыре миллиона рублей по курсу того времени), а ценник отечественных певцов на свадьбе — Николая Баскова и Стаса Михайлова — был в пределах 100-150 тысяч (шесть-восемь миллионов рублей).

Приглашенные были в восторге, хотя некоторая экзотичность шоу смутила западных гостей. В частности, одна из них — ювелир Лори Родкин — написала в своем аккаунте в соцсетях: «Я так до конца и не поняла, в России ли я, в Армении или на шоу Аrmenia's Got Talent... Просто нет слов!» Для колорита перед присутствующими выступали и классические балетные танцовщики, и ансамбль народного танца в кавказских костюмах с зажигательными плясками. Зажигал и Николай Басков: во время своего выступления он выстроил гостей танцующей вереницей, чтобы все почувствовали себя по-настоящему вовлеченными.

Кульминацией свадебного действа, по традиции, стало разрезание свадебного торта. Это чудо кондитерского искусства представляло собой десятиуровневую пирамиду, перевязанную золотыми лентами и украшенную цветами. Разрезать торт невеста вышла уже в другом платье — несколько более удобном облегающем наряде с открытыми плечами и с юбкой «русалочий хвост», украшенной пером марабу.

Более $ 20 млн потратили на свадьбу детей Османов и Авдолян