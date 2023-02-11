Домашняя мышь Патрик Стюарт была признана старейшей в истории

Мышь по имени Патрик Стюарт получила звание самой старой из ныне живущих мышей, находящихся на попечении человека. Зверек также является самой старой мышью в истории, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Фото: Мир24 Мир24

Патрику Стюарту, названному так в честь голливудского актера, сыгравшего в сериале «Стартрек» и франшизе «Люди Икс», девять лет и 212 дней по состоянию на 11 февраля 2023 года. Такой возраст для мыши является беспрецедентным. В среднем этот вид мышей в дикой природе живет от одного до двух лет, а в неволе срок жизни может увеличиться до четырех-шести лет.

Патрик является представителем тихоокеанской карманной мыши. Это самый маленький вид мышей в Северной Америке, который считался вымершим, пока небольшая остаточная популяция не была вновь открыта в 1994 году в Дата-Пойнт, Калифорния. Он родился 14 июля 2013 года в Центре разведения тихоокеанских карманных мышей в сафари-парке зоопарка Сан-Диего, где и прожил всю свою жизнь. Рекордсмен был произведен двумя родителями, пойманными в дикой природе. Патрик до сих пор не произвел свой помет, хотя все еще предпринимает попытки.