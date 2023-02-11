Depeche Mode выпустила первую песню после смерти Энди Флетчера

Как сообщил Гаан в конце прошлого года, работа над альбомом "Memento Mori" началась до смерти Флетчера, но он не успел записать для него никакого материала: "Он так и не услышал ничего из этого [альбома], и мне очень грустно, потому что на [нем] есть песни, о которых я знаю, что он сказал бы: "Это лучшее, что у нас было за последние годы". Я прямо слышу его голос. Я также слышу, как он говорит: "Ну прямо каждая песня должна быть о смерти?!"