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1 час назад

Группа Depeche Mode выпустила первую песню после смерти клавишника Энди Флетчера

Газета.Ru

Британская синти-поп-группа Depeche Mode представила первый сингл с 15-го студийного альбома "Memento Mori", релиз которого запланирован на 24 марта. Композиция получила название "Ghosts Again", на нее также был выпущен клип.

Depeche Mode выпустила первую песню после смерти Энди Флетчера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Песня стала первой работой Depeche Mode, выпущенной после смерти клавишника группы Энди Флетчера, который скончался в мае 2022 года вследствие расслоения аорты. Музыканту было 60 лет.

По словам двух оставшихся участников коллектива, Дэйва Гаана и Мартина Гора, "Ghosts Again" запечатлела "идеальный баланс между меланхолией и радостью".

Как сообщил Гаан в конце прошлого года, работа над альбомом "Memento Mori" началась до смерти Флетчера, но он не успел записать для него никакого материала: "Он так и не услышал ничего из этого [альбома], и мне очень грустно, потому что на [нем] есть песни, о которых я знаю, что он сказал бы: "Это лучшее, что у нас было за последние годы". Я прямо слышу его голос. Я также слышу, как он говорит: "Ну прямо каждая песня должна быть о смерти?!"

Истории,Мартин Гор,Depeche Mode,
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