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47 минут назад

Почему белые медведи не едят пингвинов

Даша Краснова

Почему белые медведи не едят пингвинов? Белый медведь — большой и опасный хищник на суше, а пингвин привлекательная добыча. Этот вопрос иногда появляется в тестах по биологии, географии, разных викторинах и рейтинговых играх для школьников. "Рамблер" нашел ответ на него.

Почему белые медведи не едят пингвинов
Фото: unsplashunsplash

Большинство людей думает, что медведь просто не может догнать пингвина. Но в реальности медведю даже не пришлось бы напрягаться, чтобы настичь птицу. Его скорость в 10 раз больше, чем скорость пингвина.

Зачем ученые дали пингвинам зеркало

Жизнь белых медведей не так весела, они часто голодают и с трудом добывают пищу. Основной источник питания полярного медведя составляют морские млекопитающие и рыба (тюлень, кольчатая нерпа, реже лахтак (морской заяц), морж, белуха, нарвал). А упитанные пингвины спокойно отдыхают на берегу без страха нападения. Кстати, пингвины питаются анчоусами и сардинами.

На самом деле пингвины и белые медведи хоть и живут посреди льдов, но находятся на разных полюсах! В заблуждение нас часто вводят мультики, где белые медведи и пингвины живут рядом. Но это всего лишь художественный вымысел.

кадр из мультика

В реальности медведи живут в северном полушарии (Арктика и приполярные области), а пингвины – в южном (Антарктика). Некоторые виды пингвинов обитают в теплых регионах, но севернее Галапагосов не забираются, поэтому и с медведями встретиться у них возможности нет.

Конечно, если бы пингвины жили рядом, то и медведи бы не страдали от голода.

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