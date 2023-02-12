5 ритуалов наложниц гарема, чтобы покорить сердце султана

Восточные сказки всегда привлекали и привлекают внимание женщин. Рассказы о наложницах, красивых нарядах и секретах красоты манят и интригуют. Наверное, каждая женщина хоть однажды задумывалась о том, как стать такой же привлекательной, как наложницы султана.

Фото: CoLady CoLady

Какие же секреты использовали восточные красавицы, чтобы понравиться султану? На какие уловки и хитрости шли, чтобы привлекать внимание?

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Мы подготовили краткий обзор ритуалов восточных красавиц.

Но для начала стоит развеять миф о том, что все жительницы гарема – писаные красавицы с идеальными лицами и формами. Это не так. У каждого султана были свои предпочтения. Соответственно, в разные эпохи правления в гареме находились девушки абсолютно разных типажей.

Так, например, султан Ибрагим, который правил Османской империей с 1640 по 1648 годы просто обожал женщин «в теле». Специально для этого по всей стране искали девушек, соответственной комплекции. Если «пышности» дамы не хватало, то в гареме её откармливали сладостями и не позволяли много двигаться.

В этот период в гареме не было наложниц, чей вес был меньше 115 кг. Фавориткой султана была женщина, весившая 230 кг, которой дали прозвище Шекер Пара, что переводится как «сладкая как сахар».

Однако, несмотря на вес, рост и пропорции, все наложницы во все времена преследовали одну цель – соблазнить султана и стать фавориткой, а лучше – женой. Для этого они тщательно готовили себя как физически, так и духовно. Рассмотрим 5 ритуалов, которые должна была соблюдать наложница, чтобы стать любимой женой.

1. Ум и искусство флирта

Любая девушка, попавшая в гарем, была обязана пройти обучение. Это только в фильмах показывают красивую сказку, где наложницы днями напролёт ведут беседы и наряжаются. На самом деле духовному развитию барышень уделялось не меньшее внимание, чем внешним данным.

Старые калфы учили молодых девушек языку, основам Корана, каллиграфии, поэзии и литературе. Обучение длилось два года. Большое внимание уделялось игре на музыкальных инструментах и танцам. Также наложницы изучали этикет, а также мастерство ведения светских бесед.

Только на втором году обучения наложницы начинали познавать основы ухода за собой. Их учили изготавливать маски, используя травы и цветы, обучали основам макияжа и стиля, ведь правильно и со вкусом подобрать наряд и украшения весьма важный навык для наложницы.

Они также учили соблазнительные танцы и основы интимной гимнастики. После обучения каждая сдавала экзамен. Только после этого девушка становилась официальной наложницей султана.

2. Хамам

Водные процедуры были одним из ключевых моментов в сборах наложницы. Кстати, традиция посещать баню и сейчас у многих народов одна из главных привычек, способствующих оздоровлению и очищению как тела, так и души.

Но для того чтобы стать главной соблазнительницей гарема, недостаточно просто помыться. Важно соблюдать определённые ритуалы.

Так, наложницы не просто купались, они использовали специальную воду. Её настаивали заранее, на цветах фиалки и гибискуса. Эта вода смягчала кожу и оставляла на ней лёгкий, приятный аромат.

Неотъемлемой частью посещения хамама были глиняные маски для волос и кожи. Эти рецепты используют сотни женщин и по сей день.

Перед водными процедурами обязательно нужно было удалить все нежелательные волосы. Да, эта проблема актуальна во все времена.

Для борьбы с «растительностью» наложницы использовали специальный самодельный крем на основе мёда и лимона. Вместо пилинга восточные девушки проходили обряд «кесе». После хамама кожу растирали жёсткой шёлковой рукавицей.

3. Тело и волосы

Волосы были главным достоянием женщины во все времена, не исключая и восточных барышень. Вопреки известному сериалу «Великолепный век», одежда Османской империи была не столь богатой.

Женщины гарема не носили роскошных платьев, а наоборот.

В основе наряда всегда была рубаха и шаровары, и уже сверху полагалось накинуть что-то красивое. Лишь султанской семье позволено было иметь роскошные костюмы. Для украшения их расшивали золотыми нитями, а наложницы могли лишь мечтать о таких платьях.

Именно поэтому они всячески старались выделиться, чтобы провести ночь с султаном и родить ему ребёнка. В гареме им разрешалось не покрывать голову, как гласит исламская традиция. И женщины старались уделять своим волосам больше внимания.

Ведь с таким скудным разнообразием одежды, волосы были одним из главных инструментов для привлечения внимания.

Различные маски и бальзамы на основе трав использовались в гареме в огромных количествах. Самым популярным средством для смягчения жёстких волос был самодельный крем на основе цветков мальвы, которую завози в гарем огромными баулами.

К телу женщины тоже относились с особым пристрастием. Наложница должна была всегда быть в форме, с упругой и мягкой кожей. Для этого они использовали массажи с добавлением различных масел, включая оливковое и ароматическое.

Летом в свой уход женщины добавляли настои фиалки или розы, а зимой – масло гвоздики.

Перед отходом ко сну, чтобы снять макияж и увлажнить кожу, восточные красавицы использовали розовую воду, которая популярна и о сей день. Если разобрать составы элитной линейки косметики, то и сегодня можно увидеть в составе масло турецкой розы.

4. Макияж и женские уловки

Любая женщина, что тогда, что сегодня, активно пользуется косметикой для лица. Макияж приносил яркости и дополнение в любой образ. Цветовая гамма подбиралась в соответствии с нарядом, но были и общие рекомендации.

Для придания игривого акцента глазам наложницы рисовали стрелки, которые подчёркивали глаза. Для того они смешивали сурьму и золу. А для яркости губ жевали смесь на основе красного перца.

Ярким макияжем не всегда удавалось растопить сердце великого падишаха, тогда наложницы шли на некоторые хитрости.

Чтобы выделить себя из толпы остальных девушек, некоторые наложницы подчёркивали свои достоинства рисунками из хны. Сейчас это называется «мехенди». В основном рисунки наносили на руки, лодыжки, ключицы или бёдра. Иногда коричневые узоры покрывали нижнюю часть живота, будоража фантазию султана.

5. Маленькие секреты большого гарема

Жизнь в гареме шла по своему расписанию, основанному на повериях. Так, женщинам запрещались любые косметические процедуры до обеда. Лишь после обеда наложницы могли начать заниматься сборами. Считалось, что такой распорядок помогает барышням дольше сохранять натуральную красоту.

Если у наложницы начинались проблемы с кожей – отёки или прыщи, то ей прописывали лечебный сон. Её просто отправляли спать как можно дольше. Специально для этого комнату завешивали тёмными шторами.

Наложницам полагалось много ходить пешком. Во-первых, это полезно, а во-вторых, в их распоряжении было огромное количество комнат, поэтому за день они «нахаживали» достаточно большое количество шагов.

У наложниц султана была и своеобразная диета.

Они принимали пищу 7 раз в день, но очень маленькими порциями – примерно 250 гр. за один приём. За рационом тщательно следили, и меню для наложниц было достаточно разнообразным и иногда даже экзотическим.

К тому же наложницам, в отличие от обычных женщин, разрешалось выпить чашку кофе с изюмом и орехами.

«Восточная танцовщица, карандаш, акварель и гуашь на бумаге» — Франческо Баллесио. Источник gallerix.ru

Секреты вовсе не секреты?

Зная распорядок жизни султанских наложниц, можно сделать вывод – прекрасной и ухоженной соблазнительницей может стать каждая женщина.