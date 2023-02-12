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1 час назад

Покупатель не смог снять огромные резиновые ботинки и стал мемом в сети

Lenta.ru

Покупатель не смог снять огромные ботинки Astro Boy Boots и развеселил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Покупатель не смог снять огромные резиновые ботинки и стал мемом
Фото: Лента.руЛента.ру

Пользователь сети с никнеймом lilap3 опубликовал видео, в котором он примеряет резиновые сапоги на платформе красного цвета из ассортимента американского бренда MSCHF. Стоимость обуви составляет 350 долларов (25,5 тысячи рублей). Дизайнеры обуви уточняли, что при создании пары вдохновлялись образом Астробоя из аниме-сериала 1960-х годах.

На размещенных кадрах видно, что взволнованный мужчина лежит на пуфике в магазине Bowery Showroom в Нью-Йорке, в то время как его приятель стягивает с него массивные ботинки.

«Попробуйте на свой страх и риск, мы потерпели неудачу», — гласит подпись к публикации, которая набрала десятки тысяч просмотров зрителей и сделала парня мемом в сети.

Подписчиков рассмешил пост lilap3, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях.

«Они приросли к нему», «Я смеюсь с этого видео каждый день», «Я вижу панику в его глазах», «Бедный парень, его нервный смех», «Как же это смешно», «Просто смех», — высказывались юзеры.

В декабре пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

Истории,Кендалл Дженнер,
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