Что случилось со шведским дипломатом Валленбергом в Лубянской тюрьме

В 1947 году на Лубянке умер дипломат из Швеции Рауль Валленберг. Но это лишь официальная версия. Практически все материалы по этому делу были уничтожены, а там, где сделать это было невозможно, имя Валленберга попросту вымарывалось.

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Короткая, но продуктивная жизнь

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Рауль Валленберг родился в 1912 году в столице Швеции Стокгольме в очень влиятельной и богатой семье. Неудивительно, что Рауль получил блестящее образование в США. Он собирался стать архитектором, но для него уже было подготовлено место в «финансово-промышленной империи Валленбергов». Рауль Валленберг занимался экспортом и импортом продовольствия. Именно в этот период он своими глазами увидел зверства, которые творили нацисты в Европе, и загорелся идеей спасения евреев.

В 1944 году Раулю Валленбергу удалось попасть в состав шведской дипломатической миссии в Венгрии на должность секретаря. Точнее, данное предложение поступило со стороны американцев, создавших управление по делам беженцев. С этого момента Валленберг и начал выдавать венгерским евреям временные шведские паспорта и переправлял их на свою родину. По разным подсчетам, таким образом Валленберг сохранил жизни от 4 до 35 тысяч евреев.

Официальное заявление

Но уже в январе 1945 года Рауль Валленберг исчез. Теперь точно известно, что Валленберг был арестован советскими чекистами в Будапеште. Владимир Кучин в своей книге «Тайны истории» пишет о том, что при обыске у Валленберга нашли радиостанцию, различные документы, деньги и ценности, которые ему доверили спасенные евреи, а потому его приняли за шпиона. Впрочем, материалы дела были уничтожены, поэтому сложно сказать, в чем обвиняли Валленберга и о чем расспрашивали на допросах.

Понятно, что шведские власти интересовались судьбой своего дипломатического работника, но на все запросы советская сторона отвечала молчанием. Только в 1956 году правительство СССР официально заявило, что Рауль Валленберг скончался еще 9 лет назад в Лубянской тюрьме. Якобы причиной смерти стал инфаркт миокарда. Тело же Валленберга не вскрывали, а сразу кремировали по приказу министра государственной безопасности Виктора Абакумова.

Альтернативные версии

Последний факт объясняют альтернативные версии того, что произошло с Раулем Валленбергом на самом деле. Так, известный разведчик Павел Судоплатов рассказывал о том, что Валленберг в действительности был умерщвлен с помощью инъекции. Медики, констатировавшие его смерть, не были осведомлены об убийстве, поэтому и предположили инфаркт. Однако Абакумов, конечно, обо всем знал и запретил вскрытие тела заключенного.