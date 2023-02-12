Самая страшная авиакатастрофа: почему разбился ИЛ-18 в 1974 году

В апреле 1974 года при заходе на посадку потерпел аварию Ил-18. На его борту находилось 118 человек, включая членов экипажа и пассажиров. Все они погибли. Что же случилось с самолетом, который не дотянул до взлетно-посадочной полосы всего 2,5 километра?

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Смертельный пожар

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27 апреля 1974 года авиалайнер Ил-18В, командиром которого являлся 46-летний Николай Данилов, должен был совершить дополнительный рейс из Ленинграда в Краснодар. Однако самолету не суждено было даже покинуть Ленинградскую область. Вскоре после взлета из аэропорта Пулково загорелся четвертый двигатель АИ-20К. Члены экипажа приняли решение вернуться назад. Правда, командиру было предложено совершить аварийную посадку в Горелове или Пушкине, но тот отказался, заявив, что сядет в Пулково. Впрочем, с самолета попросили, чтобы на земле их ожидали пожарные машины.

Во время снижения пожар на Ил-18В усилился. Всего через 12 минут полета разбушевавшимся огнем была разрушена механизация правого крыла. Самолет, не дотянув всего 2,5 километров до взлетно-посадочной полосы, упал рядом с железнодорожными путями и сгорел дотла. В большинстве источников указывается, что на борту находились 102 пассажира и 7 членов экипажа, то есть всего 109 человек. Однако Андрей Сульдин в своем издании « История СССР. Хроника великой страны. 1917–1991» упоминает о том, что в самолете летели 118 человек. Как бы то ни было, выжить не удалось никому из них.

Причины катастрофы

Понятно, что при таком количестве жертв авиакатастрофа, ставшая крупнейшей во всей Ленинградской области, привлекла особое внимание. Была создана комиссия по расследованию причин крушения Ил-18В, которая в первую очередь отметила профессионализм членов экипажа. В частности экипаж предпринял все меры для того, чтобы как можно быстрее посадить самолет. Так, полет по так называемой «коробочке» продолжался вместо положенных 12-14 минут всего 7 минут 16 секунд. При этом пилоты проявили не только невероятное мужество, но и не запаниковали, благодаря чему действовали в точном соответствии с летным руководством.

По словам историка и инженера авиации Николая Якубовича, написавшего книгу «Неизвестный Ильюшин. Триумфы отечественного авиапрома», в которой упомянута эта трагедия, четвертый двигатель АИ-20К загорелся из-за разрушения третьей ступени компрессора. По этому поводу в аварийном акте отмечалось, что «многолетний опыт дефектации двигателей АИ-20К при их ремонте показывает, что работоспособность дисков первых трех ступеней компрессора недостаточна». В зоне пожара оказался и правый закрылок и его подъемник. Это привело к тому, что самолет накренился, а пилоты не смогли выправить воздушное судно.

Последствия трагедии

Недаром говорят, что все руководства по летной эксплуатации самолетов написаны кровью. Под каждым пунктом набора указаний стоят сотни человеческих жизней. Несмотря на то, что пилоты Ил-18В, как утверждали специалисты, показали себя настоящими профессионалами своего дела, действия экипажа при пожаре в воздухе были переписаны. После авиакатастрофы в Пулково в 1974 году при возникновении возгорания при взлете предписывалось производить немедленную посадку по кратчайшему пути на аэродром вылета или с отворотом и заходом на посадку на обратный курс, если это позволяют сделать обстоятельства, или на ближайший аэродром.