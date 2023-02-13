День в истории: 13 февраля

Чем примечательна дата 13 февраля?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 13 февраля, Всемирный день радио. 13 февраля прошла торжественная церемония закладки моста через Волгу в районе Зеленого Дола, Булгаков дописал "Мастера и Маргариту", арестовали Иосифа Бродского и выслали Александра Солженицына, запатентовали первую кинокамеру, в азербайджанском городе Шемахы произошло землетрясение. Родились певица Вафира Гиззатуллина, поэт-баснописец Иван Крылов, оперный певец Федор Шаляпин, актер, режиссер и педагог Евгений Вахтангов. Умерли рэпер Тупак Шакур, композитор и дирижер Рихард Вагнер, художник-передвижник Константин Савицкий. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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В Казани родился Шаляпин

13 февраля 1873 года в Казани родился Федор Шаляпин, знаменитый русский оперный и камерный певец. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Шаляпин — первый народный артист, в разное время занимался живописью, графикой, скульптурой, снимался в кино и писал мемуары. Весной 1937 года у Шаляпина обнаружили лейкоз. Через год, 12 апреля 1938 года, на 66-м году жизни он скончался в Париже, где и был похоронен. В Казани есть улица, названная в честь певца, а также памятник на центральной улице города — Баумана.

13 февраля 1911 года прошла торжественная церемония закладки моста через Волгу в районе Зеленого Дола. Серебряную доску с именами строителей и первый камень заложил епископ Чебоксарский Михаил. Объект находился под патронажем императора Николая II. Перед началом работ царь присвоил мосту имя великодержавной семьи — Романовский. На высоком берегу Волги, над селом Нижние Вязовые по проекту архитектора Алексея Шусева воздвигли часовню. 6 июня 1913 года мост испытали, а 23 июля в торжественной обстановке открыли движение. Мост стоит до сих пор, в 2005—2011 годах у него заменили пролетные строения.

13 февраля 1946 года в селе Камаево Менделеевского района родилась певица Вафира Гиззатуллина. После восьмилетки училась в Елабуге на библиотекаря, работала по специальности в родной деревне, где организовала хор. После было Казанское музыкальное училище и консерватория, победа на всесоюзном конкурсе исполнителей народных песен 1974 года. Гиззатуллина стала солисткой оперной театра, но уже в 1975-м и до 1994-го работала в Татарской филармонии, пока не попала под сокращение, позже став певицей в эстрадном оркестре гостелерадио. Погибла в автокатастрофе на трассе Москва — Уфа 17 сентября 2001 года.

13 февраля 2021 года "Реальное время" рассказало, что "регуляторная гильотина", вследствие которой Ростехнадзор в разы снизил число норм и требований к производствам, вовсе не привела к желанию компаний вкладывать собственные средства в соблюдение техники безопасности у себя, не говоря уже про замену изношенного оборудования. Об этом на расширенной коллегии рассказал и. о. руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов. Чтобы улучшить ситуацию с промбезопасностью, "Татнефть" и "Татэнерго" попросили разрешить использовать у себя пластиковые трубы вместо металлических — но в тот момент у надзорных органов не было на это разрешительных норм, а на российском рынке — подходящих труб.

Закончен роман "Мастер и Маргарита"

13 февраля 1940 года Михаил Булгаков внес последнюю авторскую правку в роман "Мастер и Маргарита", написание которого продолжалось с 1928 года. По данным исследователей, это была заметка в главу о Маргарите, наблюдающей за похоронами Берлиоза, и звучала как предчувствие: "Так это, стало быть, литераторы за гробом идут". Завершить роман Булгакову не удалось — 10 марта 1940 года он скончался. Редактирование романа закончила вдова писателя уже после его смерти. Впервые произведение опубликовали в 1966—1967 годах в журнале "Москва", полную же книгу на русском языке опубликовали в 1967 году — ее выпустило парижское издательство YMCA-Press. В СССР книгу опубликовали в 1973-м.

13 февраля 1963 года в Ленинграде по обвинению в злостном тунеядстве арестовали поэта Иосифа Бродского. Через 5 дней состоялось первое слушание, его судили по указу президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни". Судья, которая также была прокурором, обвиняла Бродского в том, что он писал "ущербные и упаднические стихи". В итоге поэта приговорили к максимально возможному по указу о "тунеядстве" наказанию — пяти годам принудительного труда в отдаленной местности.

13 февраля 1974 года был лишен гражданства и выдворен за пределы страны писатель Александр Солженицын — его доставили самолетом в Германию. На следующий день был издан приказ начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР "Об изъятии из библиотек и книготорговой сети произведений Солженицына А. И.". Вскоре его семья тоже покинула СССР. После перестройки отношение к Солженицыну изменилось, и в 1990 году он был восстановлен в советском гражданстве с последующим прекращением уголовного дела и вместе с семьей вернулся на родину 27 мая 1994 года.

Землетрясение в Азербайджане

13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали первую кинокамеру — так называемый синематограф, аппарат для записи и воспроизведения движущегося изображения. Устройство представляет собой универсальный проекционный, съемочный и копировальный аппарат для изготовления кинофильмов на перфорированной целлулоидной кинопленке в 35 мм. Впервые "Синематограф" был представлен зрителям 22 марта 1895 года в Париже, 28 декабря в парижском "Гран-кафе" на бульваре Капуцинок Люмьеры устроили первый публичный показ собственного изобретения. В 1905 году братья передали все права на изобретение французской кинокомпании "Пате". Считается, что изобретением аппарата братья Люмьеры дали старт мировому кинематографу.

13 февраля 1902 года в азербайджанском городе Шемахы, который тогда был на территории Бакинской губернии Российской империи, произошло землетрясение. Подземные толчки разрушили почти весь город, включая 4 тысячи домов. Магнитуда составляла 6,9 балла. В результате погибли более 3 тысяч человек. Ученые назвали две причины произошедшего: расположение Шемахи на рыхлых и обводненных грунтах, а также турлучные дома, которые возводились из местного камня на слабом глинистом растворе под тяжелой плоской крышей.