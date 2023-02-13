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Мужчина украл коллекцию секс-игрушек на 44 тысячи рублей после ночи любви

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Жительница Эдинбурга, Великобритания, рассказала о том, как новый знакомый из TInder похитил ее коллекцию секс-игрушек после ночи любви, из-за чего ей пришлось уехать из страны. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Мужчина украл коллекцию секс-игрушек на 44 тыс. рублей после ночи любви
© Lenta.ru

26-летняя женщина познакомилась в Tinder с итальянцем. Пара договорилась о встрече вечером у нее дома. Прежде, чем приступить к делу, любительница секса похвасталась мужчине своей уникальной коллекцией секс-игрушек общей стоимостью 500 фунтов стерлингов (44,1 тысячи рублей). Он рассказал, что занимается продажей аналогичных товаров, и женщина сочла этот факт прогрессивным и интересным.

Пара провела вместе ночь, после чего заснула в постели. В семь часов утра женщина проснулась и обнаружила, что мужчина исчез вместе с ее коллекцией. Дорогой компьютер, планшеты и прочая ценная техника остались нетронутыми.

Два дня спустя женщина заявила о краже в полицию. Полицейские перезвонили спустя два месяца, и женщина поняла, что их не беспокоит ее проблема. «Никто не принимал меня всерьез», — подчеркнула она.

Женщина полагает, что похититель мог поступить аналогичным образом с другими женщинами. «Не многие люди будут заявлять о таком, в силу характера преступления. Я злюсь, что никто не принимает меня всерьез. После произошедшего мне пришлось покинуть Шотландию, чтобы быть дома, с семьей. Я была потрясена и чувствовала себя некомфортно из-за того, что он знает мой адрес», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, охранника метро уволили за распространение фотографии чужих секс-игрушек, которую он сделал на работе. Он решил проверить сумку женщины на пункте контроля ручной клади и обнаружил внутри плетку, нижнее белье и несколько игрушек для взрослых.

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