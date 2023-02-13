Женщина приняла сообщение о выигрыше в лотерею за спам

В США 47-летняя жительница штата Мичиган сорвала куш в лотерею и не поверила сообщению, в котором говорилось о ее выигрыше. Об этом сообщает UPI.
Женщина получила возможность принять участие в лотерее второго шанса и внести проигравшие билеты в новые розыгрыши. Через некоторое время ей пришло электронное письмо, где сообщалось, что она выиграла 110 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). Однако женщина приняла сообщение за спам и не обратила на него внимания.
Победительница была уверена, что проиграла.
«Когда через несколько часов мне позвонили представители лотереи и подтвердили мой выигрыш, я так обрадовалась! Когда выигрываешь — это такое невероятное чувство», — рассказывает она.
Женщина планирует потратить деньги на благоустройство дома.