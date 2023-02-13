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1 час назад

Сорвавшая куш в лотерею женщина приняла сообщение о выигрыше за спам

Lenta.ru

В США 47-летняя жительница штата Мичиган сорвала куш в лотерею и не поверила сообщению, в котором говорилось о ее выигрыше. Об этом сообщает UPI.

Женщина приняла сообщение о выигрыше в лотерею за спам
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Женщина получила возможность принять участие в лотерее второго шанса и внести проигравшие билеты в новые розыгрыши. Через некоторое время ей пришло электронное письмо, где сообщалось, что она выиграла 110 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). Однако женщина приняла сообщение за спам и не обратила на него внимания.

Победительница была уверена, что проиграла.

«Когда через несколько часов мне позвонили представители лотереи и подтвердили мой выигрыш, я так обрадовалась! Когда выигрываешь — это такое невероятное чувство», — рассказывает она.

Женщина планирует потратить деньги на благоустройство дома.

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