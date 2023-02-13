Кто считался мажором в СССР

Говоря о неравенстве людей по рождению, О. Голдсмит писал: «Один родился с серебряной ложкой во рту, а другой с деревянным половником». При том, что Советский Союз пытался соответствовать пропагандируемой идеологии равенства, в этом отношении в нем было не все так гладко.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Большинство людей действительно были равны. Но некоторые «равнее» — то есть имели доступ к дефицитным товарам и могли себе позволить спустить за вечер в ресторане среднюю зарплату советского инженера…

Видео дня

Золотая молодежь

Так в СССР называли детей тех, кто занимал высокий государственный пост (сотрудники партийных структур или министерств, силовых ведомств, торговли, а также руководители предприятий) либо обладал большим капиталом. Впрочем, одно другому вполне соответствовало — простому гражданину, не имевшему «нетрудовых» доходов, нечего было даже мечтать о фирменных американских джинсах, японском кассетнике или новенькой «Ладе». Не меньшими возможностями обладали и дети творческой интеллигенции, научных сотрудников, представителей культуры и спорта.

Закрытый клуб

Мажоры — как пренебрежительно называли их все остальные советские граждане — представляли собой своеобразный «закрытый клуб». Они общались лишь с себе подобными, и попасть в их компанию было практически нереально. Но даже если простой молодой токарь с завода и мог скопить на дефицитные джинсы и кроссовки и даже как-то достать их, позволить себе безудержно тратить в ресторанах кровно заработанные — никак нет.

Да и попасть в этот самый ресторан было непросто. Мажоры предпочитали собираться в заведениях для иностранных туристов при гостиницах и отелях. Или на номенклатурных папиных дачах, вход куда был только для своих. Да и места учебы у золотой молодежи были особенные: МГИМО, МГУ, Иняз. Попасть сюда, не имея блата, было непросто. А учиться — или, точнее, просто получать хорошие отметки и зачеты — мажоры предпочитали за магарычи, также состоявшие из дефицита, и папино покровительство.

Заграничный отпуск Трудно даже было себе представить, что после окончания вуза такой «выпускник» попадет по распределению куда-нибудь в захолустье. Мажоров ждало теплое место где-нибудь в столице или как минимум крупном областном центре — поближе к папе. А это открывало еще более широкие возможности. Например, служебные командировки за границу. И далеко не только в соцстраны. Это простой советский гражданин мог мечтать о Болгарии. Да и туда зачастую не пускали семьей, чтобы «не сбежал».