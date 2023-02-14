Интересные романы, о которых вы могли не знать

14 февраля — праздник всех влюбленных, в том числе в литературу: в эту дату отмечается Международный день книгодарения. Шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева вспоминает не самые очевидные книги о любви и размышляет о том, к чему приводят чувства.

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Недавно я читала книгу о расставаниях "Оборотная сторона любви" исследовательницы Сабин Мельхиор-Бонне, выпущенную издательством "НЛО", и думала о том, что с малых лет нам рассказывали о красивой любви до гроба, об идеальных отношениях, о безумной страсти. Ромео и Джульетта умерли в один день, Квазимодо обнимал Эсмеральду даже после ее смерти и, потеряв ее, вероятно, сам скончался от горя, Анжелика была готова на все, лишь бы драгоценный Жоффрей был рядом. В реальной жизни истории любви часто складываются совсем иначе. Поэтому за хорошими любовными историями мы привыкли отправляться в мир художественной литературы. Ведь там, как у Довлатова, "не любовь, а судьба": широкие жесты, возвышенные чувства, преданность. Однако хотя бы одну книгу о реальной романтической связи я могла бы порекомендовать — это "Воспоминания Розы" Консуэло де Сент-Экзюпери, "экзотической птички", "маленького сальвадорского вулкана" и музы Антуана.

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По сути, это автобиографический текст жены писателя (автора "Планеты людей" и "Южного почтового"), в котором она подробно и эмоционально рассказывает о непростой жизни рядом, полной сюрпризов и запоминающихся сцен (чего только стоит их полет на самолете и первый поцелуй). История их знакомства тоже очень литературна. Когда они встретились, Антуану было 30, а Консуэло — 29, за ее плечами было два брака, последний — с писателем и журналистом Энрике Гомесом Каррильо, умершим от инсульта. Сент-Экзюпери сделал Консуэло предложение спустя несколько часов после знакомства — сразу понял, что это женщина его жизни. Позже он вывел любимую супругу в образе Розы из "Маленького принца", капризной, но прекрасной. Антуан писал жене замечательные письма: "Мой дом в твоем сердце, и я поселился в нем навсегда…" Их брак длился до гибели писателя в 1944 году. Консуэло пережила мужа на 30 лет и выпустила мемуары об их отношениях и жизни, похожей на американские горки.

Отдельное место в романтической литературе всегда уделяется эпистолярному жанру. Все мы знаем о великом произведении Эриха Марии Ремарка "Триумфальная арка", но забываем о книге "Скажи мне, что ты меня любишь…" — удивительном романе в письмах, адресатом которых была сама Марлен Дитрих, femme fatale того времени. Послания прославленного писателя были наполнены нежностью, страстью и трепетом, образностью и поэзией, они поистине могут считаться художественными. Ремарк восхищался и боготворил Марлен, его признания были завораживающе прекрасны:

В этих письмах — душа и сердце великого поэта, который, несмотря ни на что, умел любить и верить.

"Завтра познает любовь не любивший ни разу, и тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь" — этими словами заканчивается великий роман английского постмодерниста Джона Фаулза "Волхв". Книга об изящной игре и противоречивых чувствах, наполненная жарким греческим солнцем. Главный герой — 25-летний Николас Эрфе, учитель английского языка. В Лондоне он знакомится с Алисон – 23-летней девушкой, которая переворачивает его жизнь. "В нашем возрасте боятся не секса — боятся любви", — признается герой и расстается с возлюбленной, сбегая от нее на остров Фраксос. Там-то и начинаются приключения Николаса — он оказывается замешанным в удивительный психологический эксперимент, главная цель которого — показать герою его нутро, научить отделять реальное от вымышленного и серьезные чувства от поверхностного увлечения.

Еще один удивительный роман с тонкой игрой слов — "Обладать" букеровского лауреата Антонии Сьюзен Байетт. Главные герои, подобно Паоло и Франческе из "Божественной комедии" Данте, теряют голову от влюбленности благодаря литературе, а именно — восстанавливая историю двух викторианских поэтов. В книге Байетт есть место и куртуазной, интеллектуальной, возвышенной любви, и всепоглощающей страсти, желание которой — обладать. Получилась и философская притча, и многомерный любовный роман, и увлекательное путешествие в мир очарованных друг другом и книгами.

Пожалуй, подборка произведений о любви, которые заставят ваше сердце дрогнуть, была бы неполной без "Одной истории" букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс кажется мне автором, без которого я не могла бы представить современную литературу. В нем столько света и обаяния, что все, о чем он рассказывает, завораживает, будь то роман о Шостаковиче или история рокового чувства. В "Одной истории" мы видим любовь, которая рушит жизни, сметает все на своем пути и… увы, становится трагической. Главный герой — 19-летний Пол, влюбившийся в замужнюю женщину намного старше его. Сьюзен 48 лет, она живет в безрадостном браке скучной и размеренной жизнью. Любовь захлестывает героев с головой, и они выбирают быть вместе, но будут ли они счастливы?

Такая же роковая встреча ожидает и героев классического американского романа "Мосты округа Мэдисон" Роберта Уоллера. У них будет всего четыре дня на любовь, но воспоминания останутся на всю жизнь. Роман Уоллера был экранизирован режиссером Клинтом Иствудом, а тираж книги составил более 7 млн экземпляров. На сегодняшний день книга по праву входит в топ-100 лучших романов XX века и является одной из красивейших и трогательных историй о любви и расставании.