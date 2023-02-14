Как находили себе пару в прошлые века

Социальные сети и мобильные приложения для знакомств, быстрые свидания, встречи по интересам. Сегодня существует множество способов найти себе пару. И правил теперь не так много, как в прошлые века, — можно просто подойти к понравившемуся человеку и пригласить его на кофе.

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Раньше познакомиться было гораздо труднее. В День святого Валентина рассказываем на mos.ru, где молодые люди замечали друг друга в Средневековье, когда еще не было балов, кто такие смотрительницы и могла ли к алтарю прийти другая девушка, как прятали тайные письма возлюбленных, почему кавалерам XIX века конфетно-букетный период обходился дороже, нежели современным, и когда в СССР открылись первые клубы знакомств.

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Смотрительницы, сговоры и подлоги на свадьбах

В допетровское время молодым редко предоставляли право выбора: спутников жизни им обычно подбирали родители. Это касалось представителей всех сословий — от царских особ до крестьян. Тем более сложно было найти избранника в Средние века, когда наведаться в гости к понравившейся девушке не разрешалось. Встретиться, приглядеться друг к другу можно было на народных гуляньях, религиозных праздниках, а также по воскресеньям в церкви.

Однако вмешательство родителей все равно было очень сильным.

Дети только рождались, а им уже присматривали вторую половинку. Девочек отдавали замуж в 12–13 лет, парней женили в 14–15. Конечно, были смельчаки, которые не могли смириться с выбором отца и матери. Они назначали любимым тайные свидания вдали от дома, в тени деревьев, на берегах рек. Иногда сбегали вдвоем, но чаще побег заканчивался трагедией. Ведь домой все равно вернут, и семья окажется в центре скандала. В Москве такие события всегда становились сенсацией. Именно поэтому в те времена было столько печальных любовных песен, — Ирина Карпачева начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы

Знаки внимания и подарки официально получали только невесты, если родители договорились между собой. Многие молодые люди вообще не встречались до бракосочетания. В те времена и выдумали примету, что видеть невесту до свадьбы нельзя. Но самые непреклонные женихи настаивали: хочу посмотреть на суженую, и всё тут. Тогда нанимали смотрительниц, как правило, это были близкие родственницы, которым доверяли. Те отправлялись в дом кандидатки, а потом рассказывали подробности о девушке: красива, скромна и здорова ли она. Также допускались смотрины девушки. Если с обеих сторон было получено согласие на брак, начиналось сватовство, затем — официальный сговор, то есть помолвка. Священник приходской церкви делал запись в особой книге и назначал дату свадьбы. После этого уже нельзя было ничего отменить.

Однако к алтарю неожиданно могла явиться другая невеста, не та, которая выходила к смотрительнице и участвовала в предсвадебных смотринах. Иногда родители показывали, например, младшую дочь, а на свадьбу приводили уже ее сестру, постарше и не такую красивую. Лица девушки никто не видел, до алтаря невесту вели под непрозрачным покровом. В церковь при этом добирались длинной дорогой, боясь сглаза.

Кстати, тогда и зародилась современная примета, что невесту до венчания нельзя видеть в свадебном платье. Обман обнаруживался в церкви, но скандал не устроишь, да и развенчаться будет тяжело. Огласки, «сорома» (посрамления) боялись обе семьи. Так и жили молодые — с нелюбимыми и нежеланными. Обычно об этом и пели на торжествах подружки-плакальщицы в своих печальных обрядовых свадебных песнях.

Трагедии, слезы, скандалы, тайные свидания — все это сопровождало влюбленных во все времена. Этот печальный круг попытался разорвать царь Петр Первый, который сам увидел свою невесту только на свадьбе. В 1702 году он подписал указ, согласно которому свидание невесты и жениха стало обязательным условием перед обручением, а старомодные смотрины отменялись. Помолвка могла быть расстроена, если жениху не понравится невеста или «невеста замуж идти не похочет же, и в том быть свободе». Принуждать детей к браку воспрещалось, но этот пункт родители, впрочем, всерьез не воспринимали. В своем доме царь не указ!

Впрочем, молодежи, особенно новоиспеченной дворянской, стало полегче. Девушки начали постепенно выходить из закрытых теремов и появляться на публичных театрализованных представлениях и ассамблеях — прообразах дворянских балов, в программу которых входили и модные танцы с кавалерами, и игры. В 1722 году на ассамблее в Преображенском даже пришлось «пустить в ход угрозу, чтобы привлечь на нее московских дам и девиц», но потом ситуация изменилась.

Язык веера и секреты котильона

Мечта Петра Великого о веселой и шумной светской жизни молодежи постепенно стала сбываться. В XVIII веке дворянские отпрыски вышли в свет. Тогда же начали формироваться светский этикет и новые приличия. Например, чтобы поговорить «о погодах» с молоденькой и незамужней особой, нужно было прежде всего быть представленным ее родителям.

В XIX веке ассамблеи переросли в легендарные московские балы и маскарады. В ту эпоху дворяне много путешествовали по Европе и были прекрасно осведомлены о Дне святого Валентина. Праздник в России не отмечали, однако самый романтичный период в году приходился как раз на февраль-март — это было самое бальное время. И валентинок в XIX веке не писали, но именно это столетие подарило столько любовной лирики, романсов и песен. Влюбленные вели секретную переписку: строчили пылкие признания друг другу и посылали письма через слуг. У девушек в дамских столиках и в бюро имелись потайные ящики, где они прятали записки и тайные подарки.

«На зимние московские балы съезжались со всей России. В Санкт-Петербурге балы часто давали придворные, и попасть на такое великосветское мероприятие было трудно — нужны были приглашения. В Москве же дворяне чувствовали себя проще, по-семейному. Легендарные московские балы первой половины XIX столетия являлись главными и самыми ожидаемыми событиями в жизни дворянского сословия», — подчеркнула Ирина Карпачева.

Мечта Петра I сбылась — к этому времени московские дворяне зажили открытыми домами. С конца ноября по март Первопрестольная отплясывала на дворянских балах, которых иногда проходило по 40–50 в день. Каждая дворянская семья назначала приемы, рауты и танцевальные вечера в определенные дни недели. При этом рассылать приглашения в Москве было не принято, на бал приходили все желающие, разумеется, только благородного происхождения. Нередко многие гости даже не были официально представлены хозяевам.

Особенные балы давались по вторникам в здании Благородного собрания. Дом, расположенный на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки, был приобретен у бывшего генерал-губернатора князя Василия Долгорукова-Крымского и перестроен архитектором Матвеем Казаковым. В здании была прекрасная бальная зала, которая могла вместить от трех до пяти тысяч человек. Здесь бывали все — от вельмож до мелкопоместных дворян. Именно в Москву, в Благородное собрание, на зимние балы свозили дворянок со всей России — на ярмарку невест.

«За один вечер можно было посетить несколько балов. Не нашел симпатичную девушку — попытай счастье на следующем балу. Важно только научиться держать себя в обществе. Юноша, который говорит по-французски, со вкусом одет и хорошо танцует, непременно будет замечен хозяевами и родителями девиц на выданье», — отметила Ирина Карпачева.

Обратить на себя внимание девушки можно было, пригласив ее на танец. Сделать это следовало заблаговременно, чтобы дама успела внести кавалера в бальную книжку. Если претендент ей не понравился, отказать лично девушка не могла. Она передавала отказ через распорядителя танцев, а тот уже сообщал джентльмену, что дама занята — танец уже обещан другому.

В то время о чувствах мог сказать даже бальный веер, без которого не приезжала ни одна дама. Язык веера, или махальца, как его называли в Москве в XVIII веке, был особым кодом (азбукой влюбленных) и непременным атрибутом женского кокетства. Обращение с аксессуаром стало тайным светским языком, на котором говорили влюбленные, повстречавшиеся на балу. Если веер находился в левой руке дамы и приложен к ее правой щечке, то кавалер поймет, что свидание состоится. Если веер в правой руке, то это значит «нет». Полностью раскрытое махальце порадует молодого человека, но если оно закрыто и им постукивают по ладони, то вывод один: все кончено.

Конфетно-букетный период, каким мы его знаем сейчас, начал зарождаться в XIX веке. Но обходился он ухажерам дороже. Мужчина должен был регулярно навещать свою избранницу, причем каждый раз необходимо было приносить ей конфеты, подарки и цветы. Даже билеты в театр приходилось покупать на несколько персон, так как девушка не могла прийти одна, она звала с собой родителей или гувернантку. Появиться на публике вдвоем пара имела право только после официального объявления о помолвке.

Даже сегодня некоторые девушки стесняются подойти к молодым людям и написать первыми. А проявляли ли они инициативу в прошлых веках?

«Всегда считалось, что женщина не должна первая оказывать знаки внимания, писать. Но все это было, причем не только у пушкинской Татьяны Лариной. И писали, и тайные знаки давали, и свидания назначали, и даже первыми приглашать на танец стали. Именно девушки придумали белый танец, они всегда были решительными», — поделилась Ирина Карпачева.

В начале ХХ века в Москве и Санкт-Петербурге печатались брачные газеты. Они были востребованы, так как многие люди, приехавшие из глубинки в крупные города, замыкались и терялись. Популярностью пользовались «Почта Амура», «Сваха» и «Брачная газета». Подать объявление мог любой желающий, в том числе женщина. И это было дешевле, нежели обращаться к услугам свах.

Например, на страницах газет можно было найти такие сообщения: «Если вы интеллигентная, симпатичная дама с идеальными взглядами, не старше 35 лет, я могу полюбить вас», «Женщина бальзаковского возраста, но еще не желающая оставить жизни и радостей молодости, хотела бы побеседовать и прийти к какому-либо выводу с интересным утешителем», «Елена Прекрасная ищет Париса, который увез бы ее от противного Менелая».

Клубы знакомств в СССР

В советское время знакомиться стало проще. Люди находили пару в институтах, библиотеках, парках, на танцплощадках. Свидания назначали у памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади, на станциях метро, а также у водоемов, например на Патриарших и Чистых прудах. Москва будто создана для свиданий, влюбленные всегда гуляли по городу. Часто они ходили в кино на последний сеанс, в 22:00. Ирина Карпачева добавила, что свидания в театре и кафе считались роскошью, так как это обходилось недешево.

И все же к концу 1970-х годов в крупных городах СССР отмечался явный демографический кризис. Возросло число разводов, многие становились одинокими. Согласно материалам Главархива в редакции столичных газет, публиковавших объявления о знакомствах, поступали сотни писем и звонков.

В 1979 году приняли постановление «О консультативной помощи населению по вопросам семьи и брака». Тогда начали работать телефоны доверия и социально-психологическая служба. Супругам, столкнувшимся с проблемами в браке, помогали консультациями. Также для тех, кто искал спутника жизни, открылись клубы знакомств. Они делились по возрасту: «Кому за 30», «Кому за 40». Но москвичи относились к ним скептически, потому что в основном на встречи приходили женщины.