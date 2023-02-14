Лягушку из Эквадорских Анд назвали в честь Толкина

В Эквадорских Андах обнаружили новый вид речной лягушки. Его назвали в честь автора знаменитых фантастических произведений «Хоббит» и «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина, сообщает ZooKeys.
Лягушки обитают в труднодоступной для человека области национального парка Рио-Негро-Сопладора. Этот недавно созданный заповедник охватывает несколько тысяч га практически нетронутых лесов на юго-востоке Эквадора.
Речные лягушки обитают в реках и ручьях горных районов Анд. Новый вид получил научное название Hyloscirtus tolkieni. По словам ученых, необычный окрас земноводного напомнил им «о великолепных существах из фантастических миров Толкина». В ходе экспедиции они заметили единственную особь, которая привлекал их внимание благодаря яркой шкуре и большим размерам.
Длина лягушки составляла 65 мм, что необычно много для ее сородичей. На коже встречаются пятна серо-зеленого, бледно-розового и золотисто-желтого цветов.
Ученые не смогли оценить численность вида и определить, угрожает ли ему вымирание. Но они отметили, что большинство обитателей тропических Анд подвергаются негативному воздействию из-за деятельности человека.
В регионе активно проводятся вырубка лесов и добыча полезных ископаемых, опасность представляют также климатические изменения и нашествие инвазивных видов. Так, не менее 57% земноводных в Эквадоре находятся под угрозой исчезновения.