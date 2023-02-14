Вместо поединков и пыток: как появился суд присяжных

Суд присяжных — один из важнейших институтов судебной системы во множестве современных стран.

Фото: Кадр из фильма "Двенадцать" Кадр из фильма "Двенадцать"

В некоторых странах, как в России, присяжные участвуют в рассмотрении уголовных дел, в других государствах они также могут принимать участие в слушаниях гражданских исков. Часто от этих людей зависит дальнейшая судьба подсудимого.

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Разбираемся, как вообще появилась практика суда присяжных и в каком виде она дошла до наших дней.

Кто такие присяжные?

Достигший возраста 25 лет

Признанный дееспособным и вменяемым

Владеющий языком, на котором ведется слушание

Не состоящий на учете в психоневрологическом диспансере

Не имеющий непогашенной/неснятой судимости Присяжные заседатели — это участники судебного процесса, рассматривающие дело обвиняемого наравне с судьей. При этом у присяжных заседателей может не быть юридического образования, это простые граждане, соответствующие перечню требований для участия в роли присяжных. Кандидатом в присяжные заседатели в России может стать гражданин:

Присяжных на слушании несколько, в зависимости от регламентов конкретной страны, сложности дела.

Присяжные заседатели изучают материалы дела и после совещания могут озвучивать свой вердикт. В некоторых практиках считается обязательным, чтобы присяжные пришли к единогласному мнению. Если этого не происходит, то вердикт выносится в соответствии с мнением абсолютного (50%+1) или квалифицированного большинства ( или ¾ голосов).

Важно понимать, что присяжные — не просто зрители, наблюдающие из партера за судебным процессом, как за реалити-шоу. Их решения влияют на ход дела так же, как решения судьи, и собственными руками эти люди могут спасать жизни или менять их. Но такая роль у присяжных появилась далеко не сразу.

Как появился суд до присяжных

Современное жюри присяжных развилось из древнего обычая многих германских племен, согласно которому группа людей с хорошей репутацией использовалась для расследования преступлений и осуждения обвиняемых. Тот же самый обычай превратился в систему судов в средневековой Германии. Использование обычных членов сообщества для рассмотрения преступлений было необычным для древних культур, но тем не менее также встречалось в Древней Греции.

Родиной суда присяжных в знакомом сегодня виде считается Англия. Первые предпосылки к появлению новой формы судопроизводства, в которой могли участвовать простые люди, можно отнести к двенадцатому столетию. Тогда в 1166 году был принят акт, который закреплял инструкции для расследования преступлений, подпадавших под королевскую юрисдикцию. Но чтобы понять, что это значит, нужно в целом разобраться в процессе английского судопроизводства в тот период.

А было все очень просто. В феодальной системе Англии судебную власть представляли два человека: лорд и шериф. Если правонарушителя ловили с поличным, то его убивали без суда и следствия, после чего все расходились по своим делам. Если же правонарушитель не имел поличного, умело избавлялся от улик или обвинению не хватало доказательств, то человеку давали шанс оправдаться. Для этого он должен был представить 7 поручителей, которые подтвердят благополучие и благонравие человека, подтверждая непричастность к совершенному преступлению, и, по сути, перекричат сторону обвинения. Но это было доступно только свободному человеку. А если наш бедолага был крестьянином и человеком несвободным, то ему нужно было поручительство господина-лорда и двух тэнов — военных, получивших за доблестную службу земельные наделы (это будущие рыцари). Со стороны обвинения также выдвигались свои представители. Обе стороны впоследствии участвовали в голосовании относительно виновности человека, и исходя из подсчета голосов выносился вердикт.

Если же у человека не было поручителей, то самый гуманный суд в мире мог предложить обвинителю и обвиняемому несколько опций:

Ордалии

Другое название этой практики — «Суд Божий», и подразумевает она испытание человека огнем и водой. Эта практика восходит еще к законам Хаммурапи, и ее активно адаптировали различные государства. Тут все тоже было просто: человек, чтобы доказать свою невиновность, должен был пройти ряд испытаний. Достать кольцо со дна кипящего котла, переплыть реку с быстрым течением или же провести некоторое время связанным в ледяной воде. С огнем тоже все понятно: испытуемого поджигали, прижигали каленым железом, давали подержать раскаленный металл, заставляли пройти через костер. Считалось, что если человек выдержит эти испытания, то докажет свою невиновность. Если же человек случайно умрет в процессе, то обвинения с него тоже будут сняты, ведь он попал в лучший мир по воле Божьей. Причем такого суда обвиняемый мог в некоторых случаях потребовать для обвинителя, чтобы доказать, что последний оклеветал его.

Судебный поединок

Если аргументы заканчивались, то всегда можно было обратиться к старому доброму кровопролитию. Когда истина в аргументации скрывалась, то обвинитель и обвиняемый могли взять в руки оружие и с разрешения суда начать дуэль. Считалось, что таким образом правосудие опять передается в руки Бога, ведь высшие силы должны защищать того, кто прав.

В одиннадцатом столетии произошло норманнское завоевание во главе с королем Вильгельмом Завоевателем. Он учредил «королевский мир», таким образом забирая исключительное право вершить суд у лордов. Также были назначены рыцари, которым передавалась функция правоохранения. От каждой общины назначалось 12 рыцарей. Они и стали прототипом суда присяжных, тогда называвшегося «жюри». Они получили постоянную роль в судебных процессах в 1166 году, после издания королем Генрихом II Кларендонской ассизы.

Как развивался суд присяжных

По мере развития общества развивался и судебный процесс. Не прошло и ста лет, как была издана Великая хартия вольностей, защищавшая права свободного населения Англии. Как следствие ее действия, в судебных делах отказались от ордалий, а также уменьшили роль судебного поединка. Влияние церкви тоже снижалось, суд стал светским институтом (хотя во многих странах люди до сих пор клянутся давать правдивые показания, положив руку на Библию).

С развитием гуманизма появилась идея, что подсудимому, кем бы он ни был и какое бы положение ни занимал, полагается защитник, поэтому на смену Божьей помощи пришли адвокаты. Это сняло часть функций с самих присяжных, они стали выполнять роль «взгляда со стороны», чтобы обеспечивать объективность суда.