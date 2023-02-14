Как мертвый Сталин напугал сотрудников Мавзолея

Спустя два часа после смерти в лабораторию при Мавзолее было доставлено тело Иосифа Сталина, которое изначально планировали забальзамировать.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Сотрудников учреждения лицо мёртвого главы государства сильно напугало. Дело в том, что при жизни (так считали работники) он выглядел иначе.

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Историки, занимающиеся изучением биографии Сталина, утверждают, что в детстве будущий лидер перенёс оспу. В период болезни он находился буквально между жизнью и смертью. Сталину всё же удалось выжить, но недуг не прошёл бесследно. Лицо переболевшего оспой Иосифа сильно преобразилось. Отметины, оставшиеся на теле, Сталин считал своим большим физическим недостатком.

Именно по этой причине изображения Иосифа Виссарионовича что на фотографиях, что на портретах, подвергались тщательной обработке. Естественно, последствий страшной болезни разглядеть на них было нельзя.

Не удивительно, что оспины стали первым, что бросилось в глаза сотрудникам Лаборатории при Мавзолее Ленина. Работники, которым предстояло сохранить тело вождя по примеру основателя первого в мире социалистического государства, ранее могли видеть Сталина только на фотографиях. Очевидно, что о болезни, перенесённой Иосифом Виссарионовичем в детстве и о её последствиях, они ничего не знали. А тут перед ними предстал Сталин — со шрамами, да ещё и проступающими многочисленными пигментными пятнами.

Советский публицист Рой Медведев отмечал, что разница между двумя образами Иосифа Сталина, реальным и «портретным», была существенной. Так, по словам исследователя, главе государства не только убирали оспины, но и увеличивали лоб. На самом же деле у Сталина, помимо рубцов на лице, был низкий лоб и рыжеватые глаза.