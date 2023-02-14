Мясопустная суббота 2023: значение, что нельзя и можно делать в этот день

Согласно церковному календарю, в году несколько родительских суббот, но та, что накануне Масленицы, считается одной из главных.

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«Рамблер» рассказывает, что значит этот праздник для всех православных христиан, как он отмечается, что можно и нельзя делать в этот день.

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Когда будет Вселенская мясопустная родительская суббота в 2023 году

Каждый год первая родительская суббота выпадает на разные дни, это связано с тем, что главный праздник православных христиан – Пасха – также отмечается каждый год в разные дни. Так, Вселенская мясопустная родительская суббота отмечается накануне Масленицы, которая в этом году начинается с 20 февраля. Это значит, что Вселенская мясопустная родительская суббота пройдет 18 февраля.

Почему суббота называется мясопустной

Слово «мясопустная» образовано путем сочетания корней двух слов – «мясо» и «отпустить». В эту родительскую субботу принято отказываться от мяса, другими словами – отпускать или оставлять.

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Следующую неделю называют сырной седмицей, или Масленицей, мясо уже под запретом, а вот все молочные продукты, включая сыр и творог, а также яйца, рыба и, конечно, блины все еще разрешены. Последняя пышная трапеза накануне Великого поста проходит в Прощеное воскресенье, после чего остатки пищи рекомендуется отдать домашним животным, а посуду тщательно вымыть.

Как проходит Вселенская мясопустная родительская суббота

В этот день во время божественной литургии в церквях молятся о христианах, покинувших этот мир, особое внимание уделяется умершим насильственной смертью и не прошедшим обряд отпевания. Такое богослужение проводят несколько раз в год, и первое всегда приходится на субботу накануне Масленицы. Прихожане пишут записки об упокоении, а на богослужении читают заупокойные молитвы, но все они скорее радостные, так как в них надежда на то, что все воскреснут.

После службы можно освятить блюда, заранее приготовленные для поминального стола. Чаще всего это кутья, которая готовится из риса и изюма, и блины. Не случайно этот день получил также название – Маленькая Масленица. Также в этот день разрешается посещение кладбища, если Пасха в году поздняя, то в некоторых регионах на первую родительскую субботу уже сходит снег, а значит можно убрать могилу. Если же погода не позволяет, то на кладбище в этот день можно не ходить, лучше перенести визит на тот момент, когда погода будет более благоприятной. Кстати, в Белоруссии этот день еще называют «праздник зимних дзядов», то есть дедов, а шире – предков.

Что можно делать во время Великой мясопустной родительской субботы

В этот день начинали печь блины, причем первые блины было принято класть на крышу дома, относить на кладбище, раздавать бедным, а еще детям. Считалось, что дети призывают Масленицу и скорую весну. В этот день готовили кашу из перловой крупы, ели орехи и сухофрукты. На стол также ставили свечу в стакане или банке с зерном, а рядом наливали кружку киселя или пива – это было угощением для предков, души которых могли в этот день посетить родные места.

Что нельзя делать во время Великой мясопустной родительской субботы

Если на кладбище ходить и убирать могилы разрешается, то заниматься уборкой в доме, наоборот, нельзя. Считается, что, выметая мусор, можно случайно вымести души умерших, которые могут навестить дом.