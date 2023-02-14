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21 минуту назад

Масленица 2023: когда начнется и как отмечать

РИА "ФедералПресс"

Масленица – традиционный славянский праздник, который отмечают перед Великим Постом.

Масленица 2023: когда начнется и как отмечать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

У этого праздника нет точной даты, она зависит от того дня, когда отмечается Пасха.

«Конкретной даты Масленицы нет в календаре, но существует такое понятие, как Масленичная неделя. Ее можно легко посчитать, для этого достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно Масленицы», – передает «Общественная служба новостей».

Так, в 2023 году начало Масленичной недели выпадает на 20 февраля, а сама Масленица будет 26 февраля.

Изначально Масленица была языческим праздником, а с приходом Христианства Церковь его приняла и освятила. С этого момента у него появился новый смысл и традиции.

Так, например, Масленичную неделю считают подготовкой к Великому посту. Несмотря на то, что в Масленичную неделю нельзя есть мясо, люди готовили самые сытные угощения.

Одно из самых популярных блюд – блины, в том числе, с самыми разнообразными начинками.

В последний день Масленичной недели принято ходить к близким людям в гости или приглашать их к себе и угощать блинами и другими блюдами.

Истории,Екатерина Лазарева,
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