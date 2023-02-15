Самые разрушительные землетрясения ХХI века

Продолжает возрастать число жертв землетрясения в Турции и Сирии. По последним данным, в Турции погибли 31 тыс., а раненых 80 тыс. В Сирии - до 4,5 тыс. погибших. Что ставит эту катастрофу в ряд крупнейших континентальных в XXI веке. А какие были еще?

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2004 год, Индонезия. От 225 до 300 тыс. погибших. Эпицентр был в Индийском океане, возникло гигантское цунами, многих унесло в океан, потому точное число жертв до сих пор неизвестно.

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2010 год, Гаити. 222 000 погибших. Было множество толчков, что привело к огромным разрушениям. Без крыши над головой остались 3 млн человек.

2008 год, Китай, провинция Сычуань (1500 км от Пекина). 87 тыс. погибших. Разрушено 5 млн зданий, еще 21 млн повреждены.

2005 год, Пакистан. 84 тыс. погибших. Из-за смещения тектонических плит образовалась 100-километровая щель, в которой они оказались погребены.

2005 год, Иран. 26 тыс. погибших. Полностью разрушен древний торговый город Бам на Шелковом пути, где все здания были построены из глины.

А что было раньше?

Самым мощным в истории по мощности и площади считают Великое Чилийское в 1960 году: 9,5 балла. Были разрушены города в 10 тыс. км от эпицентра, остатки цунами дошли до берегов Японии. Но при таких масштабах число жертв сравнительно невелико - 6 тыс. человек. Большую часть из них погубило цунами. 10-метровые волны обрушились на прибрежные города, затем вода отступила, затягивая в океан людей.

Самое смертоносное - землетрясение в Китае в 1556 году. В городах и поселках, оказавшихся в эпицентре, погибло до 60% населения. Общие потери - 830 тыс. человек.

На втором месте опять Китай: в 1976 году погибли от 242 тыс. до 655 тыс. На третьем - Антиохия (Византийская империя), 525 год. Летописцы называют число погибших в 250 тыс. человек, но точность источников невозможно проверить. Именно по этой причине список природных катастроф учеными постоянно оспаривается.

В Книге рекордов Гиннесса самым кровавым считают землетрясение 1201 года в Египте с 1,1 млн жертв. Историки считают эти данные недостоверными.

В истории нашей страны самое роковое землетрясение - 6 октября 1948 года в Ашхабаде. Эпицентр оказался точно под городом на глубине 18 км. От 110 до 170 тыс. погибших.

В 1988 году в Армении подземные толчки разрушили 300 сел и поселков, в городе Спитаке почти не осталось целых зданий - 25 тыс. погибших, полмиллиона без крова.