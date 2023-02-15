Зоопарк, где экспонатами стали люди

В начале 1958 года в Брюсселе стали монтировать павильоны Expo-58. Всемирная выставка стартовала 17 апреля и продолжалась до конца октября.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Из-за послевоенной разрухи подобных выставок долго не проводили, поэтому каждая страна постаралась подать себя с лучшей стороны. Мы представили модель атомного ледокола "Ленин", показали "Волгу", "Чайку", ЗИЛ-111, "Москвичи", первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях "Ракета".

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Американцы в Брюссель привезли компьютер и студию цветного телевидения.

Сами бельгийцы на правах хозяев постарались всех переплюнуть. И у них, можно сказать, получилось, ведь самым запоминающимся достижением стал... человеческий зоопарк.

Приходи на меня посмотреть

Бельгийское министерство колоний устроило "конголезскую деревню". Для чего в Европу доставили 700 жителей Конго, которых вырядили как дикарей. Их охраняли вооруженные секьюрити, не позволяя покидать деревню-зоопарк. Но верхом цинизма был бюст короля Леопольда II перед входом. Ведь именно он установил в Конго режим, который сегодня назвали бы геноцидом.

А началось с внешне безобидной экспедиции в Африку, где бельгийцам удалось договориться с местными вождями. За один кусок ткани в месяц те беспечно передавали весь суверенитет и права управления над своими землями. После чего было провозглашено Свободное государство Конго, сувереном которого стал Леопольд II. Что интересно - король выступал как частное лицо, т.е. это была даже не колония Бельгии (колонией она станет позже), а "частное государство". Где тут же начался беспредел. Все население бросили на добычу каучука: каторжный труд на плантациях гевеи. Тех, кто не выполнял норму, секли плетьми, бросали в тюрьмы.

Солдатам приказали отчитываться за каждый патрон: выстрелил - принеси руку убитого. Те быстро сообразили, что можно предъявлять корзину отрубленных рук и тем самым отчитываться за боекомплект. Копеечный патрон ценился намного дороже жизни африканца.

Корзина рук - не метафора. В Конго рубили руки взрослым и детям. Деревня не выполнила норму по сбору каучука? Наказать! А для отчета - две корзины рук. И что удивительно: изуверства никто не скрывал. Напротив, искалеченных фотографировали, о них публиковали репортажи в газетах. Как назидание: соберешь мало каучука - изувечим. Сохранилась пронзительное фото: отец сидит на деревянном помосте, перед ним отрубленные кисти рук его ребенка. Плохо работал.

Часто целые деревни-"должники" сжигали, а их население истребляли. За 40 лет бельгийского владычества население Конго сократилось с 11,5 до 10 млн человек. Впрочем, многие исследователи считают эти цифры сильно заниженными. Называют другие: от 3 до 15 млн. Теперь вы понимаете, какая в 1958 году это была пощечина для Конго? В центре Европы выставили людей в качестве полуживотных под бюстом кровавого короля, на чьей совести миллионы убитых и изувеченных.

Прямо в ходе Expo-58 конголезцы возмутились и потребовали людей из "человеческого зоопарка" отправить домой.

Почти как люди

Мнения европейцев разделились. Принято считать, что прогрессивная общественность встала на сторону людей из зоопарка. Общественность, может, и встала, но формы проявления милосердия были разными. Вот еще одно красноречивое фото: добрые посетители через забор угощают бананами деток, которых держат в качестве экспонатов Hunan Zoo.

Впрочем, для европейцев 1950-х ничего неестественного в "человеческом зоопарке" не было. С конца XIX века такие шоу были повседневностью Антверпена, Лондона, Барселоны, Милана, Гамбурга и Нью-Йорка. Выставляя, конечно, не только африканцев. В Германии обожали поглазеть на лапландцев. В Нью-Йорке звездой местного зверинца был пигмей из Конго (да, и опять из Конго!) Ота Банга. Он из племени мбути, 23 года, жена, двое детей. Как-то пошел на охоту, а когда вернулся, оказалось, что его семью, как и все племя, перебили солдаты. Банга заковали в цепи и в клетке доставили в американский Сент-Луис. На выставку, где он стал частью антропологической экспозиции. Как "переходная эволюционная форма, наиболее близкая к людям". Потом перевезли в Нью-Йорк, где держали среди обезьян. Причем с подтекстом: как пасквиль на дарвинизм.

В конце концов пастору церкви для чернокожих удалось доказать, что Банга - человек. Его выпустили из зоопарка, но на воле у парня случился нервный срыв. И он застрелился.

Только для белых

Можно, конечно, сказать: да когда это было! Не так уж и давно. Как метко заметил журналист Дмитрий Киселев: "Если бы я был бельгийцем, то в четырехлетнем возрасте родители могли бы отвести меня в Бельгии в человеческий зоопарк. Представляете? По историческим меркам совсем недавно в столице Евросоюза и НАТО выставляли напоказ людей вперемешку с животными".

Но в ту эпоху отличилась не только Европа. За год до Expo-58 в США применили армию. На первый взгляд, ничего особенного, Америка после Второй мировой войны 200 раз развязывала войны в 150 регионах планеты. Но это был особый случай.

Обычно американцы не воюют на своей земле. Но в середине 1950-х случилось невиданное. Один афроамериканец попытался добиться в суде права на обучение ребенка в школе для белых. Его 8-летняя дочь ездила в школу для черных на другой конец города, в то время как школа была рядом. Но школа была только для белых. Суд он проиграл, но подобные иски посыпались во всех Штатах. Дошло до Верховного суда, который в 1954 году постановил отменить расовое деление в школах. Но оказалось, выиграть дело и провести детей в школу - не одно и то же. В городке Литл-Рок чернокожих школьников не пускали в школу не только расисты-родители, но и войска. Это не шутка: губернатор штата приказал частям нацгвардии охранять школу, чтобы туда не проникли черные. В противовес президент Эйзенхауэр ввел в город федеральные войска: 101-ю воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы".

От боев нацгвардейцев с десантниками спасло чудо: губернатора через суд заставили отозвать свои войска. Тем не менее осенью 1957 года 1200 десантников два месяца сопровождали темнокожих детей в школу и из школы, а также охраняли их в коридорах.