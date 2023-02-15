Как появился праздник Сретение и что он означает

15 февраля православная церковь отмечает Сретение Господне. Этот праздник появился в православии и распространился на весь мир, его отмечают и католики, и протестанты. Если значение остальных важнейших христианских праздников можно понять по их названию, то Сретение для многих, особенно далеких от религии людей, остается загадкой – что же это такое и почему праздник так важен для верующих?

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На самом деле и само название тоже содержит основной смысл, просто это очень древнее слово настолько давно уже вышло из повседневного обихода, что никто из обывателей не помнит его смысла. Но оно сохранилось в церковнославянском языке и очень простое. Сретение – означает «встреча». Так с кем и кто встретились?

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Встреч в этот день было несколько. Христос, как известно, родился в иудейской семье и она, естественно, выполняла все требования своей религии. По одному из них младенца необходимо было отнести в храм.

Таким образом происходила первая встреча ребенка с богом.

Но женщина после родов не имела права сразу пойти в храм, она должна была прождать некоторое время. Если на свет появлялась девочка, то этот срок составлял восемьдесят дней, если мальчик – сорок дней. Такова была традиция, установленная еще Моисеем в честь освобождения от 400-летнего египетского плена.

Вот на сороковой день святое семейство и направилось в иерусалимский храм. Таким образом становится понятным, почему Сретение отмечается именно на сороковой день от Рождества и имеет твердую дату – 15 февраля.

Но надо было не просто прийти в храм с ребенком всей семьей и показать его богу. Матери требовалось еще и совершить очистительную жертву. Она состояла из двух частей – годовалый ягненок являлся жертвой всесожжения, а голубка или, как называли славяне, горлица – означала жертву во оставление грехов. Но если семья была небогатой, то вместо ягненка тоже можно было принести в жертву голубку.

Семья Иисуса была хоть и не нищей, но и не богатой. К тому же они находились в чужом городе, и Дева Мария пожертвовала двух горлиц. Теперь становится понятным, почему Богородицу на иконах изображают часто с голубками – именно они символизируют очищение от грехов, которые она так щедро дает.

Совершив обряд, святое семейство направилось домой, но у выхода их ждал старец Симеон. По преданию он прожил 300 лет и не мог умереть именно потому, что дожидался рождения Христа. Считается, что это был один из тех 72 ученых, которые по приказу египетского царя Птолемея II Филадельфа перевели Священное Писание на греческий язык. А этот государь правил в 285–247 годах до нашей эры. Перевод получил название «Сптуагинта» — «толкование семидесяти» и существует в реальности, ведь и Ветхий Завет Библии мы знаем по греческому переводу.

По легенде, когда Симеон трудился над переводом, он наткнулся на фразу «Се Дева приимет во чреве и родит Сына». Но «дева» означало девственницу и значит родить она не могла. Поэтому Симеон решил исправить в переводе на слово «жена» (женщина). Но тут ему явился ангел, он запретил делать исправление и сказал, что ученый не умрет до тех пор, пока не увидит исполнения пророчества.

Слух о непорочном зачатии уже распространился по всей иудейской земле и Симеон поспешил к храму. Он взял в руки младенца Христа и таким образом убедился в исполнении пророчества.

Так случилась вторая встреча.

Но не только со старцем Симеоном. Считается, что в этот момент состоялась встреча Ветхого Завета с Новым и состоялась символическая смена эпох, передача своеобразной эстафеты. Сам Симеон стал именоваться Богоприимцем и впоследствии церковь причислила его к лику святых. Кроме Девы Марии он единственный, кто на иконах держит младенца Христа.

Была еще одна встреча, совсем короткая. После Симеона к младенцу подошла 84-летняя Анна Пророчица. Она жила и трудилась при храме и прославилась своими пламенными религиозными речами. Но здесь молча поклонилась Иисусу и пошла в город, где возвещала на весь Иерусалим новость о пришествии Мессии.

Таким образом все встречи символизировали преемственность Нового Завета, старого и нового учения, что и соединено в Библии.

Праздновать Сретение начали очень давно, еще в IV веке в Иерусалиме существовал обряд, который завершал сорокадневный цикл Богоявления. Это известно по сохранившимся историческим документам, один из которых, написанный Этерией, рассказывает о специальном паломничестве именно к этому дню. В VI веке в Восточной Римской империи, которую мы знаем как Византия, праздник стал государственным, а затем распространился по всему остальному христианскому миру.

Сретение легко вошло в повседневную жизнь, поскольку совпадало с доисторическим еще праздником. Он настолько древний, что его отмечали все народы – и германцы, и славяне, и римляне, и, даже иранцы. Полагают, что зародился еще у пранарода, который образовал всю индоевропейскую семью.