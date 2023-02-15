Каких детей запрещено было крестить русским

В принципе крещение всегда считалось важнейшим и необходимым обрядом в жизни каждого русского человека. Хотя были случаи, когда по тем или иным причинам ребенка не крестили или же откладывали крестины. Когда же это происходило?

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Правила крестин

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На христианской Руси детей было принято крестить в течение сорока дней после рождения. Если младенец был слаб и болен, и существовала вероятность того, что долго он не проживет, его стремились окрестить как можно быстрее – на третий или восьмой день жизни, а то и сразу после рождения. Во время обряда присутствовали крестные отец и мать. Впоследствии они должны были осуществлять духовное руководство над новокрещеным.В то же время в некоторых, крайне редких, случаях детей не крестили. С чем же это было связано?

Ребенок родился мертвым или умер после рождения

Живой ребенок, будучи окрещенным, приобщался божественной благодати. А какая благодать требуется мертвому? За мертворожденных и умерших сразу после рождения детей возносили специальные молитвы, но крестить их строго запрещалось: «Да не подвигнется невежество пресвитеров крестити скончавшихся» (26-е правило Карфагенского Собора).

Ребенок с физическими или душевными дефектами

Крещение такого ребенка зависело от священника. Если батюшка полагал, что крещение возможно, то обряд проводился. Если ребенок был слишком уродлив, его могли объявить «дитем дьявола», и священник мог отказаться его крестить. То же самое происходило, если наблюдались признаки бесноватости (ребенок вел себя неадекватно, выглядел одержимым). Но отказ в крещении неполноценного ребенка являлся скорее исключением, чем правилом.

Ребенок заболел на момент крещения

Если существует угроза жизни, то ребенка рекомендуется окрестить как можно скорее. Если же он просто приболел – простудился и проч., то лучше перенести день крестин.

Близнецы

Близнецов можно крестить, но только не одновременно. При этом крестные у них могут быть одни и те же.

Дети, чьи родители или крестные не являются православными

Тут есть некоторые оговорки. К примеру, в восприемники обязательно должны выбираться люди, крещеные в православие. При этом кровные родители ребенка могут не принадлежать к православной вере, но не должны быть против крещения ребенка: «Младенцев крестят по вере родителей и восприемников, которые при этом обязаны научить их вере, когда они будут приходить в возраст» (Пространный катехизис, п. 289). В Древней Руси отказывали в крещении детям язычников: «Священник аще крестит турчину детищ... да извержется» (203-е правило Номоканона при Большом Требнике). Сейчас, по правилам, родители могут принадлежать к любой конфессии, но они не должны быть неверующими. Недопустимо крещение ребенка, если его родители воспринимают это как магический обряд, направленный на улучшение жизни и здоровья младенца (что нередко случалось во времена раннего христианства).

Дети, чьи крестные не соответствуют церковным канонам