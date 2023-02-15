Когда 23 февраля стало выходным днем

В этом феврале у нас 10 выходных и праздников. 22 февраля - сокращенный рабочий день, затем длинные выходные: с 23 по 26 число. А век назад советские граждане, заглянув в календарь, наблюдали иную картину: в феврале ни одного "красного дня".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Им было просто не до отдыха

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А как же 23 февраля?

Ведь его праздновали с 1919 года, не так ли? Все верно, праздновали. Но при этом не отдыхали.

Сначала у военных был праздник 17 февраля, он назывался День красного подарка. По сути и по форме это масштабная компания по сбору денег и вещей для нужд военных. Когда ввели 23 февраля, то День красных подарков отменили. 100 лет назад, в 1923 году, Реввоенсовет республики объявил праздничными аж три дня: 21, 22 и 23 февраля.

Но праздник имел специфику. Бойцов хоть и освобождали от несения строевой службы, но отправляли на парады, а это отнюдь не отдых. А для остальной страны это были будни. Нерабочим 23 февраля стал только в 2001 году!

Язычники зажигают

До революции праздников (неприсутственных дней на заводах и фабриках) в России было много - до 45. В основном религиозные.

Скажем, в феврале 1917 года у народа было 7 дней отдыха: четыре воскресенья и три праздника: Сретение Господне и дни Сырной седмицы Масленицы.

Масленица - праздник откровенно языческий, а церковь отделили от государства только после революции. Тем не менее христианам полагались законные выходные (у представителей иных религий были свои праздники). РПЦ предостерегала верующих от безудержного веселья, поскольку надо готовиться к Великому посту. Но народ от души веселился на Масленицу, и никто с этим ничего не мог поделать: ни царь, ни церковь.

Отчасти и сейчас так. Языческая Масленица весело прокатится по стране с 20 по 26 февраля. Красным днем календаря сегодня она не значится, но совпадает с длинными выходными.

День рождения царя

Вернемся к дореволюционным праздникам. Если с красными днями в честь икон и святых ситуация разумная, то в части гражданских - абсурдная. У России насыщенная история, и создать праздники в честь больших побед и исторических событий было бы логично. Но вместо этого установили аж 9 праздников в честь именин и годовщин коронации царской семьи: императрицы Александры Федоровны, самодержца Николая II, государыни Марии Федоровны и цесаревича Алексея.

Конечно же, после революции их все сразу отменили.

На Пасху отдыхали и атеисты

В 1918 году трудящимся полагалось 16 красных дней календаря: шесть государственных и 10 религиозных.

Государственные: 1 января (Новый год), 22 января (День 9 января 1905 г.), 12 марта (крах самодержавия), 18 марта (день Парижской коммуны), 1 мая (день Интернационала) и 7 ноября (пролетарская революция).

Официально в декретах религиозные праздники деликатно называли "особыми днями отдыха". Но вот открываю календарь на 1923 год, и там черным по белому: 7 и 8 января - православное Рожд. Хр., 6 января - католическое Крещение, 11 и 12 - Ров Гашоно (иудейский Новый год). И т.д.

Их устанавливали профсоюзы на местах, получив "добро" от наркома труда из Москвы.

По новому стилю

Из-за перевода календаря на новый (григорианский) стиль верующие обнаружили, что праздники привычные, но по времени их "сместили" на две недели. Но был и приятный момент. Популярная шутка: заснул 31 января, проснулся 14 февраля, зарплата и отпуск стали ближе на две недели.

Как случилось, что в государстве с воинственно-атеистической идеологией разрешали праздновать Рождество, Пасху и День Святого духа? Все просто, большая часть населения в безбожники записываться не торопилась. А власть не могла не считаться с народом. Но "особых дней" в СССР становилось все меньше, а в 1930-м их вовсе отменили.

Ленин жив

Праздники трансформировались. Сначала 22 января трудящимся полагалось скорбеть в память о "Кровавом воскресенье" - расстреле рабочих, которые 9 января 1905 года мирно несли петицию Николаю II. Но после смерти Ленина в 1924 году этот день стал двойным праздником: День памяти Ленина и 9 января 1905 года.

Нормально ли веселиться в дни скорби? Нет. Но эта мысль пришла в голову вождей только в 1951 году. После чего отменили праздник "по многочисленным просьбам трудящихся". К тому же в моду все прочнее входил лозунг о том, что Ильич живее всех живых.

С 1945-го на календаре - День Победы. Точнее, сначала установили два победных дня: 9 мая - над Германией, и 3 сентября - над Японией. Но День Победы над Японией нерабочим оставался всего два года: в 1945 и 1946-м.

23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая тоже перестал быть нерабочим, хотя его и оставили в статусе праздника. И, напротив, 1 января тогда сделали выходным.

Хрущева фронтовики не раз просили "вернуть 9 мая" (хотя отменил его не он, а Сталин), но Никита Сергеевич упорно отказывался. 9 мая стал нерабочим только в 1965-м, при Брежневе.

В тот же 1965-й 8 марта наконец стал законным выходным.

Гуляем!

Опросы показывают, что в топе самых любимых у нас праздников - Новый год, День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Пасха.

И конечно, 23 февраля. Его, кроме России, отмечают в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии, ПМР и др. А неофициально - во всех уголках планеты Земля, там, где живет хоть один "рожденный в СССР".

Кстати

Для вас, Козлов

В число необычных региональных праздников входит майский тверской фестиваль козлов и всех, кто носит фамилию Козлов. Дело в том, что козел с древних времен - неофициальный символ Тверской губернии.

В Кургане - День сырка. Только он не в честь сыра, сырок - это рыбка, обитающая в местных водоемах. Иное название - пелядь.

В последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит ительменский праздник. Под Петропавловском-Камчатским сутки длится танцевальный марафон. Допускают только тех, кто может выговорить его название. Испытай себя, набери в легкие воздуха: "Алхалалалай"!

А как у них

12 праздников в году

По числу праздничных дней лидирует Камбоджа: их там 28.

Чуть меньше в Иране - 26, но там другой рекорд: люди празднуют сразу по трем календарным системам: по Солнечному и Лунному календарям Хиджры и по григорианскому летоисчислению.

В Шри-Ланке и в Мьянме по 25 праздников. В этих странах много религий, и люди из солидарности отмечают все.

По оценке ЮНЕСКО, в среднестатистической стране мира отмечают 12 праздников. Больше всего на Карибах - 14. Меньше всего на о. Чуук (Микронезия) - шесть.