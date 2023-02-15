Как поймали хакера, взломавшего Пентагон

Одно из самых известных дел о хакерских взломах в истории началось 15 февраля 1995 года с ареста ФБР Кевина Митника по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и взломе компьютерных систем нескольких крупных корпораций.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Это дело придало Митнику своего рода статус антигероя, одновременно повышая осведомленность населения о хакерском взломе и компьютерной безопасности. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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У Митника уже был долгий опыт работы с компьютерными сетями и телефонными системами до его ареста в 1995 году. Его первый взлом произошел, когда ему было 12 лет. Он реконструировал систему общественного транспорта Лос-Анджелеса, чтобы ездить на автобусах бесплатно. Его методы становились все изощреннее по мере развития технологий, и к 90-ым годам он просматривал якобы защищенные сети таких компаний, как Sun Microsystems и Motorola.

В 1983 году Кевин Митник совершил поистине впечатляющий взлом. В то время он был студентом Университета Южной Калифорнии. Используя одну из компьютерных машин в университете, вероятно, TRS-80, оснащенную процессором Zilog с частотой 1,77 МГц, Митник получил доступ к ARPANet, предшественнице Интернета, который тогда был зарезервирован для армии, крупных корпораций и университетов.

Проникнув в эту сеть, он получил доступ к самым защищенным машинам того времени, компьютерам Пентагона. У него был доступ ко всем файлам в Министерстве обороны США. В то время не было никаких доказательств кражи данных: Митник просто следовал своему любопытству и проверял свои способности.

Вторжение было обнаружено системным администратором, который забил тревогу. Расследование привело к автору эксплойта, и Кевин Митник был арестован в университетском городке. Его судили, и он отбыл свой первый реальный срок за незаконный доступ к компьютерной системе, проведя шесть месяцев в центре содержания под стражей для молодых людей.

После этого у Митника был целый список компьютерных преступлений. ФБР снова отследили его только в 1995 году. Тогда Митник признал себя виновным по некоторым пунктам обвинения и отсидел пять лет в тюрьме (включая восемь месяцев, проведенных в одиночной камере), затем провел еще два года под надзором, прежде чем все ограничения были сняты .