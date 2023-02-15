Мужчина съел две тысячи яиц и похудел на 32 килограмма

34-летний житель города Эдинбург в Великобритании Росс Макфарлейн ел яйца в течение двух лет и похудел на 32 килограмма. Об этом сообщает The Mirror.

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Весивший 119 килограммов мужчина долгое время пытался сбросить вес и обращался к различным диетам, безуспешно пытаясь достичь заметных результатов в кратчайшие сроки. «Мои отношения с едой были такими же, как у большинства людей. Я садился на жесткую диету, но в итоге набирал вес обратно. Я все равно оставался толстым, что бы я ни делал», — рассказывает он.

Из-за лишнего веса у Макфарлейна было высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Желая избавиться от проблем со здоровьем, он принял решение отказаться от вредной пищи и включить в свой рацион большое количество яиц. По утрам мужчина мог съесть до шести яиц, а их общее количество за два года достигло двух тысяч. Помимо этого, вместо полуфабрикатов и еды навынос он стал питаться здоровой едой: на обед съедал салат с курицей, а ужинал стейком с овощами.

В настоящее время Макфарлейн весит 87 килограммов, его уровень холестерина и давление пришли в норму. Мужчина также стал крепче спать и обрел уверенность в себе. «Это изменило мою жизнь, — утверждает он. — Никогда не поздно что-то изменить. Мне уже за тридцать, а я чувствую себя моложе и здоровее, чем когда-либо. Любой человек может изменить свою жизнь и наслаждаться результатами».