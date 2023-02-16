День 16 февраля в истории: список событий

День разведки Военно-Морского Флота России.

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Профессиональный праздник установлен приказом главкома ВМФ в 1998 году.

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Свою историю морская разведка ведет с конца XIX века, но как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана 16 февраля 1938 года, когда приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение Разведывательного отдела наркомата Военно-Морского Флота.

35 лет назад (1988) в Кемеровской области был основан историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница».

Крупнейший за Уралом музей-заповедник был создан Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 февраля 1988 года для сохранения и изучения уникального памятника наскального искусства и культуры Сибири - «Томская Писаница».

В настоящее время музей занимает площадь более 150 га. На берегу реки Томь расположены 8 постоянных экспозиций. В их числе, «Древнее святилище «Томская писаница», которое содержит порядка 300 наскальных рисунков, датируемых эпохой неолита и бронзы, а также «Шорский улус Кезек» — комплекс подлинных жилых и хозяйственных построек шорцев (тюркоязычный народ, живущий в юго-восточной части Западной Сибири) конца XIX — начала XX веков.

Ежегодно музей-заповедник посещают около 90 тысяч человек.

100 лет назад (1923) в Египте в Долине Царей недалеко от Луксора под руководством британского археолога Говарда Картера был открыт запечатанный проем в погребальную камеру («Золотой чертог») гробницы фараона Тутанхамона.

Тутанхамон, правивший в Египте в 1347-1337 до н. э., — один из самых известных фараонов и настоящий символ древнеегипетской цивилизации.

Археолог Говард Картер вел раскопки в Долине царей несколько лет, но удача не была к нему благосклонна. Наконец, в начале ноября 1922 года, египетский мальчик-водовоз, нанятый Картером, заметил ступеньку, вырезанную в скале. Когда был расчищен вход в гробницу, исследователи увидели, что печати на дверях нетронуты, а это вселяло надежду, что гробница не разграблена и есть вероятность совершить крупнейшее археологическое открытие.