28 причин для радости — рецепты счастья от Рея Бредбери

Рей Дуглас Бредбери родился 22 августа 1920 года. Сегодня его имя прочно закрепилось в истории литературы, и многие считают его метром фантастики.
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Его книги легки в чтении, но так глубоки по смыслу.
«Вино из одуванчиков», «Лекарство от меланхолии», «451 градус по Фаренгейту» — настольные книги многих женщин, и даже мужчин.
Простой слог, житейские ситуации, но огромный смысл. Бредбери очень любил жизнь во всех её проявлениях. Этому же он и учил своих читателей.
Если вы вдруг загрустили, или вам кажется, что вы несчастны, у вас ничего не получается, и руки опускаются – предлагаем вам просто прочитать 28 простых истин, которые спрятаны на станицах культовых книг Рея Бредбери.
- «Каждый сам выбирает, через какое стекло смотреть на мир. Через тёмное или светлое».
- «Люди слишком много работают за компьютерами, они слишком много болтают, вместо того чтобы слушать и слышать друг друга».
- «Главное для меня — не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное».
- «Только романтики верят в то, что возможно всё».
- «Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернётся в твоих жилах».
- «Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрёшь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К чёрту! Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю».
- «Залезайте повыше и прыгайте в бездну. Крылья появятся во время полёта».
- «Каждый раз прыгайте с утёса и, пока летите вниз, отращивайте крылья».
- «Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют».
- «Старайся увидеть мир! Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами».
- «Любимых не ищут, их в награду дают небеса».
- «Знаешь, в чём твоя беда? — Ты любишь людей, которые этого не заслуживают».
- «Вы можете получить всё, что вам нужно. Если только это вам и вправду нужно».
- «Каждый человек должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, или хотя бы возведённую из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после см@рти найдёт прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на взращённое тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив».
- «Чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чём смысл жизни. Жизнь сама по себе и есть ответ».
- «Неважно, что именно ты делаешь; важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником».
- «Улыбайся! Не доставляй беде удовольствия».
- «Если тебе дают линованную бумагу, пиши поперёк страниц».
- «Нужно просто вырасти таким человеком, который смотрит на мир открытыми глазами и не обманывается. В таком случае даже людское вероломство покажется забавным, не более того. Когда поймёшь, что в человеческой природе всегда есть частица зла, тебе будет легче выстоять».
- «Жизнь и так слишком серьёзная, чтобы воспринимать её серьёзно».
- «Бог дал нам разум, чтобы мы исследовали то, что уже есть, а не для того, чтобы мы гадали и боялись, что нас ждёт в будущем».
- «Напитай свои глаза чудом. Живи так, как если через 10 секунд умрёшь на месте».
- «Мелкие радости куда важнее крупных».
- «Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя».
- «Когда человеку 17, он знает всё. Если ему 27, и он по-прежнему знает всё, значит, ему всё ещё 17».
- «Я испытывал самое большое на свете счастье – я был жив».
- «Что здесь происходит? – Да ничего. Просто… сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, всё равно как ходить пешком».
- «У нас одна обязанность — быть счастливыми».