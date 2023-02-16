28 причин для радости — рецепты счастья от Рея Бредбери

«Каждый сам выбирает, через какое стекло смотреть на мир. Через тёмное или светлое». «Люди слишком много работают за компьютерами, они слишком много болтают, вместо того чтобы слушать и слышать друг друга». «Главное для меня — не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное». «Только романтики верят в то, что возможно всё». «Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с ней миллион раз за день обернётся в твоих жилах». «Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрёшь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К чёрту! Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю». «Залезайте повыше и прыгайте в бездну. Крылья появятся во время полёта». «Каждый раз прыгайте с утёса и, пока летите вниз, отращивайте крылья». «Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют». «Старайся увидеть мир! Он прекраснее любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами». «Любимых не ищут, их в награду дают небеса». «Знаешь, в чём твоя беда? — Ты любишь людей, которые этого не заслуживают». «Вы можете получить всё, что вам нужно. Если только это вам и вправду нужно». «Каждый человек должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом, или хотя бы возведённую из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после см@рти найдёт прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на взращённое тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». «Чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чём смысл жизни. Жизнь сама по себе и есть ответ». «Неважно, что именно ты делаешь; важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником». «Улыбайся! Не доставляй беде удовольствия». «Если тебе дают линованную бумагу, пиши поперёк страниц». «Нужно просто вырасти таким человеком, который смотрит на мир открытыми глазами и не обманывается. В таком случае даже людское вероломство покажется забавным, не более того. Когда поймёшь, что в человеческой природе всегда есть частица зла, тебе будет легче выстоять». «Жизнь и так слишком серьёзная, чтобы воспринимать её серьёзно». «Бог дал нам разум, чтобы мы исследовали то, что уже есть, а не для того, чтобы мы гадали и боялись, что нас ждёт в будущем». «Напитай свои глаза чудом. Живи так, как если через 10 секунд умрёшь на месте». «Мелкие радости куда важнее крупных». «Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя». «Когда человеку 17, он знает всё. Если ему 27, и он по-прежнему знает всё, значит, ему всё ещё 17». «Я испытывал самое большое на свете счастье – я был жив». «Что здесь происходит? – Да ничего. Просто… сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, всё равно как ходить пешком». «У нас одна обязанность — быть счастливыми».

Если вы вдруг загрустили, или вам кажется, что вы несчастны, у вас ничего не получается, и руки опускаются – предлагаем вам просто прочитать 28 простых истин, которые спрятаны на станицах культовых книг Рея Бредбери.