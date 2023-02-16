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50 минут назад

Новый вид рыб, живущих в полной темноте, открыли в Индии

Мир24

В Индии обнаружили ранее неизвестный вид рыб, эволюционировавших в полной темноте. Сомы рода Horaglanis длиной не более трех см обитают в лишенных света водоносных горизонтах штата Керала, сообщает Vertebrate Zoology.

Новый вид рыб, живущих в полной темноте, открыли в Индии
Фото: UnsplashUnsplash

Среда водоносных горизонтов не слишком благоприятна для жизни. Она отличается полной темнотой, низкой концентрацией питательных веществ, углерода и растворенного кислорода. Кроме того, обитаемые участки изолированы от остальных экосистем.

В настоящее время известно 289 видов рыб, обитающих в подземных водоемах, и менее 10% из них живут в водоносных горизонтах. Чтобы получить больше данных об этой практически неизвестной биологической системе, группа ученых из Индии и Германии в течение шести лет анализировали латеритовые породы в Керале и содержащуюся там ихтиофауну.

Сомы Horaglanis обитают только в одном месте в мире – в штате Керала к югу от ущелья Палгхат. Очевидно, горный перевал представляет собой непреодолимый биогеографический барьер для подземного мира. Тем не менее, род сомов обладает высоким уровнем генетического разнообразия, сформировавшегося за миллионы лет, хотя внешний вид этих существ мало изменился с древних времен.

Новый вид Horaglanis populi достигает не более чем 32 мм в длину, лишен глаз и обладает кроваво-красным туловищем. Ученые отметили, что он подвержен угрозе вымирания как из-за добычи грунтовых вод, так и из-за разработки латеритовых пород. Они призвали изменить подход к проведению земляных работ с тем, чтобы не повредить подземным экосистемам.

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