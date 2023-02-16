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49 минут назад

100 лет назад открыли гробницу Тутанхамона: как это было?

Мир24

100 лет назад в Египте открыли запечатанный проем в гробницу Тутанхамона. Открытие этой усыпальницы, которую за несколько тысячелетий практически не тронули грабители, стало одной из крупнейших археологических находок первой половины двадцатого века. О ее сокровищах и проклятиях ходили легенды, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

100 лет назад открыли гробницу Тутанхамона: как это было?
Фото: Мир24Мир24

С этой ступеньки сто лет назад начался путь в историю никому тогда неизвестного фараона Тутанхамона. По нетронутым печатям археологи поняли внутри их ждет сокровище. На небольшой площади они обнаружили свыше пяти тысяч бесценных экспонатов.

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«Всего было очень много, это был единственный случай в истории. Гробница дала огромное количество произведений искусства и многое во взглядах на это время изменило», – отметил египтолог, доктор исторических наук Андрей Большаков.

На изучение и опись всех сокровищ понадобилось 10 лет. Среди золотых скульптур, драгоценностей и оружия XIV века до нашей эры была главная находка – мумия фараона. Она находилась в самой дальней комнате гробницы. Вторую жизнь правителю Египта подарил британский археолог Говард Картер. Почувствовать себя фараоном или искателем артефактов можно, не покидая Москвы. На ВДНХ уже больше года работает выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Экспонатов здесь больше, чем в каирском музее. На их создание ушло 25 лет.

Реплики максимально достоверны. Например, эта золотая колесница выполнена в масштабе один к одному. Все детали, даже небольшие, воссозданы точнейшим образом. Рядом самый знаменитый символ Египта той эпохи – золотая маска Тутанхамона, больше 10 кг чистого золота.

«Конечно, она очень значима для египтян, в 2011, когда была арабская весна, грабители проникли в Каирский музей, но маску не тронули. Добровольцы живым щитом ее окружили и отстояли свое наследие от грабителей», – рассказала экскурсовод Олеся Волкова.

Больше всего посетителей привлекают саркофаги. Их здесь сразу три. Один помещался в другой по принципу матрешки.

«Бальзамические вещества вступили в реакцию, и его тело медленно тлело в саркофаге вплоть до того, что его ступня на одной из ног полностью сгорела», – отметила Олеся Волкова.

А вот к оригиналу пока допускают лишь реставраторов. В конце 2020-го Египет планировал открытие большого музея, куда поместились бы все ценности Тутанхамона. В планы вмешалась пандемия. Распахнуть двери для туристов обещают в этом году.

«Впервые в одном месте будет выставлено более пяти тысяч экспонатов, принадлежавших Тутанхамону, в том числе сразу шесть колесниц фараона», – сказал министр по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Древний Египет до сих пор привлекает ученых, исследователей и простых людей. Одни мечтают прикоснуться к старине, другие верят в проклятие гробниц и прочую мистику. А страна фараонов продолжает зарабатывать на своей богатой истории.

Истории,Говард Картер,Андрей Большаков,Мустафа Вазири,Олеся Волкова,ВДНХ,
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