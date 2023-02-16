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1 час назад

Купленные за бесценок картины продали с аукциона за два миллиона рублей

Lenta.ru

В Канаде с аукциона за 41 тысячу канадских долларов (почти 2,3 миллиона рублей) продали две картины канадской художницы-примитивистки Мод Льюис, купленные у нее за бесценок в 1967 году. Об этом сообщает CTV News.

Купленные за бесценок картины продали с аукциона за миллионы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Торги состоялись в субботу, 11 февраля, в городе Нью-Гамбург провинции Онтарио. Картины Льюис «Быки зимой» и «Лошадь, тянущая бревна» ушли с молотка за 20 и 21 тысячу долларов соответственно. Изначально обе работы были куплены у художницы всего за 12 долларов. Выставить их на продажу после смерти владельца решила его племянница Джули Леблан.

Покупатель пожелал сохранить анонимность, однако Леблан выразила надежду, что картины не будут «засунуты куда подальше», и их смогут увидеть желающие. Вырученные от продажи деньги женщина собирается потратить на восстановление гостиницы XVIII века, принадлежащей ее тете.

Большую часть жизни Мод Льюис прожила в бедности. Она продавала свои картины на обочинах дорог канадской провинции Новая Шотландия и продолжала рисовать до самой смерти в 1970-м году, несмотря на мучивший ее ревматоидный артрит. За свои работы художница редко брала больше пяти долларов.

Признание на национальном уровне Льюис получила за пять лет до смерти, когда телеканал CBC снял документальный фильм о ней. Узнаваемые жизнерадостные работы канадки позже получили международное признание. Особую популярность они приобрели после выхода в 2016 году документального фильма «Моди», рассказывающего о ее жизни и работе.

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