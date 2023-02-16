Купленные за бесценок картины продали с аукциона за миллионы

В Канаде с аукциона за 41 тысячу канадских долларов (почти 2,3 миллиона рублей) продали две картины канадской художницы-примитивистки Мод Льюис, купленные у нее за бесценок в 1967 году. Об этом сообщает CTV News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Торги состоялись в субботу, 11 февраля, в городе Нью-Гамбург провинции Онтарио. Картины Льюис «Быки зимой» и «Лошадь, тянущая бревна» ушли с молотка за 20 и 21 тысячу долларов соответственно. Изначально обе работы были куплены у художницы всего за 12 долларов. Выставить их на продажу после смерти владельца решила его племянница Джули Леблан.

Покупатель пожелал сохранить анонимность, однако Леблан выразила надежду, что картины не будут «засунуты куда подальше», и их смогут увидеть желающие. Вырученные от продажи деньги женщина собирается потратить на восстановление гостиницы XVIII века, принадлежащей ее тете.

Большую часть жизни Мод Льюис прожила в бедности. Она продавала свои картины на обочинах дорог канадской провинции Новая Шотландия и продолжала рисовать до самой смерти в 1970-м году, несмотря на мучивший ее ревматоидный артрит. За свои работы художница редко брала больше пяти долларов.