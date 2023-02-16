Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

В Турции телевизионное шоу собрало $6 млрд для жертв землетрясения

Вести Подмосковья

Семичасовое шоу «Турецкий марафон», транслируемое по сотням теле- и радиоканалов Турции, собрало $6 млрд для жертв землетрясений, произошедших 6 февраля. Как уточняется, сбор пожертвований возглавил центральный банк страны. Об этом сообщает RT.

В Турции телешоу собрало $6 млрд для жертв землетрясения
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«В прямом эфире глава ЦБ Шахап Кавджиоглу заявил, что центральный банк пожертвует 30 млрд лир, что составляет около четверти всех денег, собранных во время вечернего шоу», — уточняется в статье издания Bloomberg.

Кроме того, его примеру последовали банки Ziraat Bankasi, Vakifbank и Halkbank. Помимо прочего, денежные средства для помощи пострадавшим от землетрясения направили авиакомпании Turkish Airlines и Borsa Istanbul, мобильные компании Turkcell и Turk Telekom.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал собрать почти $400 млн на гумпомощь Сирии после землетрясения. Также стало известно, что Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше $1 млн.

Истории,Антониу Гутерреш,Turkish Airlines,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители