В Турции телешоу собрало $6 млрд для жертв землетрясения

Семичасовое шоу «Турецкий марафон», транслируемое по сотням теле- и радиоканалов Турции, собрало $6 млрд для жертв землетрясений, произошедших 6 февраля. Как уточняется, сбор пожертвований возглавил центральный банк страны. Об этом сообщает RT.
«В прямом эфире глава ЦБ Шахап Кавджиоглу заявил, что центральный банк пожертвует 30 млрд лир, что составляет около четверти всех денег, собранных во время вечернего шоу», — уточняется в статье издания Bloomberg.
Кроме того, его примеру последовали банки Ziraat Bankasi, Vakifbank и Halkbank. Помимо прочего, денежные средства для помощи пострадавшим от землетрясения направили авиакомпании Turkish Airlines и Borsa Istanbul, мобильные компании Turkcell и Turk Telekom.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал собрать почти $400 млн на гумпомощь Сирии после землетрясения. Также стало известно, что Россия направила Турции после землетрясения 80 тонн гуманитарной помощи и свыше $1 млн.