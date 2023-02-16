В Турции телешоу собрало $6 млрд для жертв землетрясения

Семичасовое шоу «Турецкий марафон», транслируемое по сотням теле- и радиоканалов Турции, собрало $6 млрд для жертв землетрясений, произошедших 6 февраля. Как уточняется, сбор пожертвований возглавил центральный банк страны. Об этом сообщает RT.

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«В прямом эфире глава ЦБ Шахап Кавджиоглу заявил, что центральный банк пожертвует 30 млрд лир, что составляет около четверти всех денег, собранных во время вечернего шоу», — уточняется в статье издания Bloomberg.

Кроме того, его примеру последовали банки Ziraat Bankasi, Vakifbank и Halkbank. Помимо прочего, денежные средства для помощи пострадавшим от землетрясения направили авиакомпании Turkish Airlines и Borsa Istanbul, мобильные компании Turkcell и Turk Telekom.