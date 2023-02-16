Папа римский взял под опеку леопарда из России

Папа римский Франциск стал опекуном леопарда из национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае в России. Понтифик дал животному кличку в честь аргентинского литературного персонажа — Мартин Фьерро, и попросил передать хищнику привет.

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«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из защитников леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. <…> Прошу передать привет «моему другу», леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой национальной поэмы автора Хосе Эрнандеса», — цитирует слова папы римского пресс-служба нацпарка.

Понтифик стал опекуном леопарда в рамках программы «Хранители леопарда», которая реализуется нацпарком «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды». Участие в программе дает право «крестным» дать краснокнижным хищникам кличку. Как отмечается на сайте парка, отличить этих животных позволяют такие индивидуальные особенности, как отпечатки пальцев и узоры пятен на боках.