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2 часа назад

Папа римский взял под опеку леопарда из Приморья в России

Daily Storm

Папа римский Франциск стал опекуном леопарда из национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае в России. Понтифик дал животному кличку в честь аргентинского литературного персонажа — Мартин Фьерро, и попросил передать хищнику привет.

Папа римский взял под опеку леопарда из России
Фото: UnsplashUnsplash

«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из защитников леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. <…> Прошу передать привет «моему другу», леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой национальной поэмы автора Хосе Эрнандеса», — цитирует слова папы римского пресс-служба нацпарка.

Понтифик стал опекуном леопарда в рамках программы «Хранители леопарда», которая реализуется нацпарком «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды». Участие в программе дает право «крестным» дать краснокнижным хищникам кличку. Как отмечается на сайте парка, отличить этих животных позволяют такие индивидуальные особенности, как отпечатки пальцев и узоры пятен на боках.

Хищник Мартин Фьерро известен в Приморье как леопард-первопроходец. Его впервые обнаружили у полуострова Гамова, где этих диких животных не видели долгое время. В парке указывают, что территория, где был замечен леопард, до включения в состав нацпарка ежегодно опустошалась пожарами и браконьерами, однако под охраной природа стала восстанавливаться.

Истории,Хосе Эрнандес,ФРАНЦИСК,
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