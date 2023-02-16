Австралийские ученые развеяли миф о глухоте змей

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что змеи способны слышать различные голоса, в том числе голос человека. О работе сотрудников Университета Квинсленда говорится в статье, опубликованной в издании The Сonversation. В эксперименте приняли участие 19 различных змей из семи видов. Специалисты оборудовали звукоизолированную комнату и тестировали в ней каждую змею. Большая часть пресмыкающихся демонстрировали разное поведение по сравнению с контрольной группой. Так, австралийский питон Рамсея подползал к источнику звука, проявляя любопытство. Вместе с тем гадюки, тайпаны и коричневые змеи, наоборот, избегали его.

Данное исследование позволило развенчать распространенный миф о том, что змеи ощущают звуки лишь через вибрацию земли. Оказалось, что они могут слышать, однако только низкие частоты, тогда как большинство людей воспринимает более широкий диапазон. По мнению специалистов, слух помогает им избегать хищников, а также травм от более крупных животных. Змеи слышат в том числе и звук человеческого голоса, частота которого составляет около 100 – 250 Гц. Эксперимент показал, что особенно хорошо они откликались на крики либо громкий разговор.