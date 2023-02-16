Как люди становятся бездомными и есть ли путь обратно

Три раза в неделю по вечерам в районе Московского вокзала волонтеры кормят бездомных. Около 50 человек приходят и в снег, и в дождь, и в 30-градусные морозы – зачастую для них это единственная возможность поесть горячего. И, вопреки всеобщему заблуждению, грязных и пьяных не больше пяти. Остальные – обычные люди, которые попали в беду.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Историями бездомных с редакцией сайта pravda-nn.ru поделился координатор волонтерского движения «Милосердие» при Нижегородской епархии РПЦ Дмитрий Напорко.

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Туда и обратно

«На дно» жизни люди опускаются по разным причинам. Кого-то губит алкогольная зависимость, другие не могут найти себе места после выхода из тюрьмы. Для некоторых же фатальными становятся семейные конфликты и переезд в другой город.

«Если человек живет бедно в каком-то небольшом городке, где нет работы, он едет на заработки в другой город, снимает там жилье. Бывает, что ему задержали зарплату или обманули – тогда нечем заплатить за комнату и нет возможности уехать домой. Да и смысла возвращаться нет, если там невозможно заработать на жизнь», — рассказал об одном из распространенных случаев Дмитрий.

В таких ситуациях люди часто попадают в трудовое рабство – им предоставляют ночлег за работу.

Бывает и так, что человек теряет работу из-за болезни. Предполагается, что он должен жить на пособие, но при этом оформление инвалидности занимает много времени. К слову, сам волонтер своему лежачему отцу при наличии всех необходимых документов и справок смог оформить инвалидность за 16 месяцев. А когда каких-то бумаг не хватает, на их восстановление уходит еще больше времени и средств. Поэтому волонтерская организация помогает с юридическими вопросами бездомным, оплачивает госпошлину за документы (за счет благотворительных взносов нижегородцев).

«Отдельная категория бездомных – это люди с психическими расстройствами, которые никому не нужны и не могут сами оценить, что нужно подлечиться. По сути они брошены… Ходят, бродят, если за нож не схватятся — никто их в больницу не положит», — добавил Дмитрий.

Но что бы ни случилось с человеком, путь «на верх» все же есть. Правда, одного внутреннего стержня для этого недостаточно, нужен минимальный комфорт, чтобы базовые потребности были удовлетворены.

В Нижнем Новгороде бездомные могут найти питание и ночлег. А «Милосердие» предоставляет бытовые мелочи и одежду – чтобы желающие устроиться на работу привели себя в порядок перед собеседованием. Грязные и неопрятные сотрудники нигде не нужны, да и общество таких людей не принимает.

По словам координатора волонтеров, за год с улицы регулярно уходят 10 человек. Например, Николай после инсульта около года оформлял инвалидность и жил на улице. А когда получил первую пенсию, сразу снял комнату – уже 2 года живет спокойно.

Похожая ситуация и у Анатолия. Он попал в приют после больницы. Благодаря подработкам смог накопить на жилье, теперь хочет трудоустроиться официально.

«Юрий попал в приют и сразу стал работать. Мы помогали ему. Потом он встал на ноги, снял комнату, стал нам помогать в поездках с инвалидами. Окончательную уверенность почувствовал, когда встретил женщину. Они венчались и уехали отдыхать, теперь у Юрия все хорошо», — поделился историей подопечного Дмитрий.

Ради таких счастливых концов волонтеры и трудятся.

Им не встать без твоей руки

Нижегородец заметил, что в последние годы люди стали более жестокими по отношению к окружающим. За примерами далеко ходить не надо. В подъезде у Дмитрия несколько лет жила бездомная больная женщина. Она никому не мешала, но жильцы решили ее из дома выгнать. Для этого даже окна сняли в сильный мороз. И женщина ушла.

А зимой людям без крыши над головой сочувствие нужно как никогда. Конечно, истории у всех разные и зачастую неоднозначные. Сами они будут рассказывать, что «ни в чем не виноваты», родственники станут утверждать обратное… Но разве это имеет значение, когда на кону жизнь? Если вы видите бездомного человека и готовы ему помочь, есть несколько простых способов: вызвать скорую при опасности обморожения, угостить горячим чаем с булочкой, направить в ночлежку.

Для бездомных в Нижнем Новгороде работает центр социальной реабилитации. Это государственный приют ночного пребывания на улице Гордеевской, 3/5. После сокращения мест там осталась 81 койка. В ночлежке можно встретить людей от 30 до 70 лет.

В 1880 е годы нижегородские купцы Бугровы создали гостиницу для низших слоев общества на улице Рождественский. В последствии она стала прототипом ночлежки в пьесе Максима Горького «На дне». Ночлежный дом Бугровых изначально был рассчитан на 700 человек, но в последствии вмещал до 1259. На фасаде здания была размещена надпись: «Водки не пить! Песен не петь! Вести себя тихо!». Ночлежку ликвидировали в 1920 х годах. Теперь бездомные находят приют на улице Гордеевской.

По словам Дмитрия Напорко, количество мест в приюте нужно увеличить, а полномочия сотрудников расширить. Бездомным часто не хватает медицинской помощи. Не лишним был бы и пункт обогрева с палаткой для тех, кому в ночлежке мест не хватило.

«То, что весь второй этаж железнодорожного вокзала заполнен бездомными, которых выгоняют, они пробираются и так по кругу — это ненормально», — подчеркнул волонтер.