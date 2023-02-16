В Университете штата Мичиган вечером 13 февраля произошла стрельба. Трое человек погибли, еще пятеро получили ранения. После нападения 43-летний стрелок Энтони Макрейн свел счеты с жизнью. Как сообщили в полиции, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

Американская студентка по имени Джеки Мэтьюз, находящаяся в этот момент в кампусе в Ист-Лансинге, — одна из тех, кто не попал под расстрел и смог чудом выжить. После кошмарного происшествия девушка записала видео, в котором рассказала, что это уже не первый раз, когда она стала свидетельницей стрельбы в учебном учреждении. Что произошло и как ей удалось спастись, рассказываем в материале "Рамблера".

В первый раз Джеки Мэтьюз пережила стрельбу чуть больше 10 лет назад, когда училась в школе в Сэнди Хук, штат Коннектикут. Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил свою мать дома, а затем приехал в школу, где убил 27 человек, 20 из которых — шести- и семилетние дети. Этот расстрел стал вторым по числу убитых в начальной школе в истории США после массового убийства в школе "Бат" в мае 1927 года. Тогда погибло 44 человека.

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Как рассказала Мэтьюз, в момент стрельбы она, будучи 11-летним ребенком, спряталась "в скрюченном состоянии" под партой вместе с другими одноклассниками. Сейчас девушке 21 год, и она снова чуть не стала жертвой массового расстрела.

«Тот факт, что это уже второе массовое убийство, которое мне удалось пережить, не укладывается у меня в голове», — сказала Мэтьюз в ролике.