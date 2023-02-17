Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
3 часа назад

Соседи приняли бурный секс за драку и вызвали полицию

Lenta.ru

Полицейские в немецком городе Вальтерсхаузен приехали на вызов из-за доносившихся дома звуков драки и обнаружили пару, которая занималась бурным сексом по взаимному согласию. Об этом сообщает Daily Star.

Соседи приняли бурный секс за драку и вызвали полицию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доносившиеся из дома Денниса Шредера и Сандры Бренд звуки напугали соседей, и они вызвали полицию, приняв шум за драку. Отряд полицейских прибыл на место происшествия, чтобы спасти предполагаемую жертву от нападения.

Когда трое полицейских в форме позвонили в дверь, им открыл полностью обнаженный мужчина. Его возлюбленная была привязана к стулу. «Полиция спросила меня, все ли в порядке. Я накрылась одеялом и сказала: "Да, я все еще жива!"» — вспоминает Бренд.

Шредер, который в ходе допроса был абсолютно невозмутим, прояснил: «Мы оба любим громкий и оживленный секс».

Мужчина и женщина состоят в отношениях год. Перед тем, как устроить сексуальные игры, они ходили на вечеринку с глинтвейном «Дома мы привязали ноги Сандры к стулу, и она наклонилась вперед. Нам обоим это нравилось», — пояснил Шредер.

После того как ситуация прояснилась, полицейские постарались как можно быстрее покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченная пара из Банкока занялась любовью в круглосуточной общественной прачечной Dr Tiger Laundry, была поймана полицией и извинилась. Им пришлось уплатить штраф.

Истории,Деннис Шредер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий