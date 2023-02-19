Как россияне отдыхают на День защитника Отечества

Уже на следующей неделе россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные дни в честь праздника — Дня защитника Отечества. Как будем отдыхать в феврале 2023 года, сколько будет выходных дней, а также какие дни будут сокращенными — в материале BFM-Новосибирск.
В феврале 2023 года россияне будут отдыхать четыре дня подряд в честь Дня защитника Отечества — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Как объяснили в Роструде, дополнительный выходной появился благодаря новогодним праздникам. Так как 1 января было воскресенье, то выходной день бел перенесен на пятницу 24 февраля.
В феврале 2023 года всего 28 календарных дней. Для тех, кто трудится на пятидневке, в феврале 18 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. В этом году праздник День защитника Отечества выпадает на четверг, при этом на пятницу, 24 февраля, был перенесен один из дней январских новогодних каникул.
«В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля. Причем поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на 1 час. Увеличение количества выходных дней в феврале, с 23 по 26 февраля, обусловлено переносом выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля. Обращаем внимание, при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем», — сообщили в Роструде.
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