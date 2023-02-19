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30 минут назад

Длинные выходные в феврале-2023: как россияне отдыхают на День защитника Отечества

Bfm.ru Новосибирскиещё 2

Уже на следующей неделе россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные дни в честь праздника — Дня защитника Отечества. Как будем отдыхать в феврале 2023 года, сколько будет выходных дней, а также какие дни будут сокращенными — в материале BFM-Новосибирск.

Как россияне отдыхают на День защитника Отечества
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

В феврале 2023 года россияне будут отдыхать четыре дня подряд в честь Дня защитника Отечества — с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Как объяснили в Роструде, дополнительный выходной появился благодаря новогодним праздникам. Так как 1 января было воскресенье, то выходной день бел перенесен на пятницу 24 февраля.

Как россияне отдыхают в феврале 2023 года

В феврале 2023 года всего 28 календарных дней. Для тех, кто трудится на пятидневке, в феврале 18 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. В этом году праздник День защитника Отечества выпадает на четверг, при этом на пятницу, 24 февраля, был перенесен один из дней январских новогодних каникул.

Длинные выходные в России в феврале:
  • 23 февраля, четверг — праздничный выходной день, День защитника Отечества;
  • 24 февраля, пятница — перенесенный выходной день;
  • 25 февраля, суббота — календарный выходной день;
  • 26 февраля, воскресенье — календарный выходной день.

«В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего три дня: с 20 по 22 февраля. Причем поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на 1 час. Увеличение количества выходных дней в феврале, с 23 по 26 февраля, обусловлено переносом выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля. Обращаем внимание, при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем», — сообщили в Роструде.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что рекордная индексация ожидает российских пенсионеров — какие выплаты увеличатся после февраля.

Истории,Роструд,
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