Как не навредить бездомному животному в попытке его спасти

Не каждый способен пройти мимо при виде бездомного животного, особенно когда на улице мороз или слякоть. В меру своих возможностей помогать тем, кому нужна помощь, правда важно. Однако порой из лучших побуждений мы можем сделать только хуже. Как не стоит поступать с найденным на улице котом или собакой и чем реально можно им помочь, объяснили в фонде помощи бездомным животным «Рэй».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Чаще всего первый порыв у тех, кто увидел бездомное животное, — сразу же его покормить. Но прикармливать их — не лучший выход. Если уж вы хотите помогать — отвезите корм или лекарства в приют. Нашли на помойке коробку со щенками? Прежде чем подбрасывать её под двери приюта, попробуйте пристроить их самостоятельно.

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Приюты сейчас переполнены, а желающих там работать немного. Так вы облегчите жизнь волонтёрам. В ваш подъезд прибилась кошечка и у вас не поднимается рука выгнать её на улицу? Жизнь в подъезде — не лучшая участь для любого животного. Если действительно готовы помочь, приютите бездомыша дома, пока не найдёте ему хозяев. Только рассчитывайте свои силы и возможности. Если у вас уже живёт несколько зверей, подумайте, хватит ли пространства для ещё одного пушистого домочадца. Ведь животным тоже бывает нужно своё пространство и место для уединения. Возможно, лучше поискать того, у кого пока нет питомца.

Найденные на улице животные часто нуждаются в медицинской помощи. Дрожь, гноящиеся глаза, травмы — всё это повод отвезти найдёныша к врачу. Всех животных с улицы нужно обработать от блох и глистов, сделать им анализы и прививки. Имейте в виду, что даже государственные клиники не обязаны лечить бесплатно. Если вы не готовы отдать за лечение сумму, обозначенную в клинике, попробуйте договориться о скидке, рассрочке или собрать деньги в интернете.

Заметили, что в вашем дворе появился пёс, которого никогда там не было, не спешите везти его в приют. Возможно, он потерялся и его разыскивают. Сфотографируйте животное и распространите информацию о нём через тематические паблики в социальных сетях. И не скромничайте. Сделали доброе дело — расскажите об этом в социальных сетях. Так ещё больше людей узнают, как правильно помогать бездомным животным, рассказали в фонде изданию «Добро Mail.ru».