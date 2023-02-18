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55 минут назад

Женщина пять раз пыталась убить мужа за измену, но помирилась с ним и стала звездой

Диана Товсепова

Необычная история Тони и Френсис Тото удивила весь мир — жена пыталась убить мужа за измену пять раз, но простила его и состарилась с ним. Позже Голливуд рассказал их историю всему миру. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Женщина пять раз пыталась убить мужа за измену, но простила и стала звездой
Фото: Кадр из фильма "Я люблю тебя до смерти"Кадр из фильма "Я люблю тебя до смерти"

Тони и Фрэнсис Тото уже 57 лет вместе.

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«Нам повезло, что мы были вместе все эти годы. Но когда-то у нас были трудные времена», — рассказывал Тони Тото.

Когда Тони Тото говорит, что у них были тяжелые времена, он сильно смягчает картину. В 1983 году у Тони и Фрэнсис Тото было четверо детей и магазин пиццы, но он изменил ей и правда раскрылась для супруги.

Фрэнсис Тото наняла киллеров-подростков, чтобы помочь убить своего мужа. У разъяренной женщины было аж пять попыток: мужа пытались отравить, взорвать в машине, избить бейсбольной битой и дважды пытались расстрелять.

«Дважды, один раз в затылок, а потом пуля прошла прямо в грудь», — вспоминал Тони Тото.

После попытки отравления, Тони провел 12 дней в больнице. Пока его лечили, Френсис задержала полиция. Выйдя из больницы, Тони пытался высвободить жену из неволи.

Но Фрэнсис Тото пришлось заплатить за содеянное и провести четыре года в тюрьме, но каждый день она разговаривала с мужем.

После освобождения супруги простили друг друга и снова сошлись:

«А потом мы оба плакали и сказали друг другу: «С этого момента давай лучше общаться». Что-то, что мы должны были сделать раньше. Вот чего не хватало...

Я простил? Да со мной ничего не случилось. Ничего страшного. Успокоил ее и попросил не делать этого снова», — вспоминает Тони Тото.

Тони и Фрэнсис Тото говорят, что этот слезливый момент стал новым началом их отношений и помог им не сбиться с пути.

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Супруги считают, что их ситуация — одна на миллион. В Голливуде считали также. И в 1990 году киностудия превратила их историю в художественный фильм под названием «Я люблю тебя до смерти» с Кевином Клайном, Трейси Ульман, Киану Ривзом и Ривером Фениксом в главных ролях.

Кадр из фильма "Я люблю тебя до смерти"

Тони и Фрэнсис Тото ездили на кинопремьеры по всему миру и были представлены в тысячах газет. Супруги до сих пор вместе и хотят, чтобы все пары понимали, насколько важно говорить и слышать друг друга.

Истории,Трейси Ульман,Кевин Клайн,Киану Ривз,
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