«Сноп принял форму серпа»: как в СССР искали НЛО

В начале 2023 года мир взбудоражили сообщения о появлении загадочных светящихся шаров в разных точках планеты. Такие объекты видели над США и Канадой, Уругваем и Китаем. Сторонники конспирологических теорий увидели в инцидентах инопланетный след, который уфологи упорно ищут со времен Второй мировой войны. В 1940-х и 1950-х люди в США буквально помешались на новостях о летающих тарелках, закономерным образом поиски НЛО начались и в СССР. Как советские ученые искали пришельцев — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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26 августа 1943 года. Курская битва завершилась победой советских войск, но локальные бои с немцами еще продолжались. Старший лейтенант Геннадий Жалагинов вышел из наблюдательного пункта и после осмотра немецкой передовой решил осмотреть небо — противник бомбил этот участок фронта особенно часто. В его поле зрения внезапно оказался серповидный предмет, мчавшийся с очень большой скоростью в юго-западном направлении. Жалагинов замер в недоумении. Вскоре загадочный объект скрылся. Он запомнил его окраску: спереди и сзади — синевато-темный с переливами, ближе к середине — светло-оранжевый. Ничего подобного Жалагинов в своей жизни не видел ни до, ни после.

«Создавалось впечатление, как будто бы это гигантский дельфин дышит, так как средняя часть объекта то уменьшалась, то увеличивалась, — утверждал военный годы спустя, — и все это зрелище казалось каким-то одушевленным, впечатляющим на фоне оглушительных залпов нашей артиллерии и бесчисленного множества разрывов»

Чтобы его не сочли выдумщиком, Жалагинов сообщил свой домашний адрес и имена сослуживцев, которые тоже могли наблюдать подозрительное явление. Его рассказ вошел в сборник «Наблюдения НЛО в СССР», который составил крупнейший отечественный уфолог Феликс Зигель. В 1960-е этот исследователь считал бесспорным фактом появление НЛО в небе над Страной Советов.

«Точки пролетали над нами, из одной вырвался сноп искр»

Мания НЛО овладела всем миром в 1947 году, когда в США произошло два инцидента с неопознанными летающими объектами. Бизнесмен Кеннет Арнольд утверждал, что видел летающие тарелки 24 июня над Каскадными горами во время полета на частном самолете. Еще большую известность получил случай близ города Розуэлл, где будто бы обнаружили обломки потерпевшего крушение НЛО и даже труп пришельца — человекообразного гуманоида. Эти события стали спусковым крючком: отныне летающие тарелки стали наблюдать в самых разных уголках земного шара.

Если в первой половине XX века, когда широко использовались дирижабли, НЛО представлялись людям сигарообразными и черными, то с развитием авиации они трансформировались в серебристые объекты круглой или треугольной формы. Тем не менее, несмотря на явно присутствующий в этих историях вымысел, есть и такие свидетельства, объяснения которым не удается найти до сих пор.

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До СССР волна интереса к НЛО дошла с большим запозданием. Одним из первых изучением зарубежных источников об НЛО и сбором информации занялся старший преподаватель кафедры автоматики Московского технологического института пищевой промышленности Юрий Фомин, в конце 1950-х читавший лекции на эту тему. К нему присоединились и другие энтузиасты — инженеры одного из предприятий. Однако Московский планетарий занял по отношению к исследованиям НЛО резко отрицательную позицию. Там объявили проблему несуществующей, а каждому подозрительному явлению в небе находили объяснение.

Деятельность Фомина и его единомышленников вызвала возмущение в научном мире. В результате преподаватель в 1961 году нарвался на гневную отповедь известного физика, участника советского атомного проекта Льва Арцимовича в газете «Правда», после чего был вынужден прекратить свою деятельность, по крайней мере в публичном поле.

«Нет ни одного факта, который указывал бы на то, что над нами летают таинственные материальные объекты, которые получили название "тарелочек" или "блюдечек", — негодовал Арцимович. — Все разговоры по этому поводу, получившие такое широкое распространение за последнее время, имеют один и тот же источник — недобросовестную и антинаучную информацию, которая содержится в докладах, прочитанных в Москве некоторыми совершенно безответственными лицами»

По мнению академика, в этих докладах рассказывались «фантастические сказки», в основном заимствованные из американской прессы.

Впрочем, Фомина испепеляющая критика не остановила. Он написал несколько книг о своем увлечении и в конце концов снискал славу исследователя аномальных явлений.

А в 1967 году пробил звездный час астронома Зигеля, который известен сегодня как отец-основатель отечественной уфологии. Тогда одно за другим стали появляться сообщения членов экипажей гражданских самолетов о встрече с неопознанными летающими объектами, и в Москве создали инициативную группу по изучению НЛО. Зигель, ставший заместителем ее руководителя, занялся сбором свидетельств об НЛО от летчиков и очевидцев на земле.

Письма шли пачками, причем не только от обывателей с развитым воображением, но и от людей из научного мира. Например, научный сотрудник Института имени Курчатова Данцева и редактор издательства «Мысль» Антонова утверждали, что 17 июля 1967 года в компании еще нескольких человек наблюдали под Сухуми летевший со стороны моря к суше объект в форме плоского диска, ребро которого светилось. А доцент Красунцев из Ростовской области на берегу Дона вместе с сыном видел в сумрачном небе две светящиеся точки, «очень похожие на первые искусственные спутники Земли».

Сначала мы решили, что это сигнальные огни самолета, но затем от этой мысли отказались, так как не было слышно никакого шума, — рассказывал он. — Когда эти точки пролетали над нами, из одной вырвался сноп искр или пламени оранжевого цвета. Этот сноп, направленный поперек траектории полета, в течение одной-двух секунд принял форму серпа и дальше летел, не меняя своей формы. После появления серпа одна из точек изменила свою траекторию и полетела почти на восток»

Поскольку сноп искр не менял своей формы и был вытянут поперек траектории полета, Красунцевы решили, что все это происходит в космосе. Через несколько дней доцент узнал от друзей, что данное явление наблюдалось и в городе Шахты.

В октябре 1967-го отделение по НЛО появилось во Всесоюзном комитете космонавтики ДОСААФ. 10 ноября того же года Зигель выступил по ТВ и попросил телезрителей сообщать ему обо всех подозрительных фактах возможного присутствия пришельцев.

Но провести научную работу с полученными данными доцент МАИ не успел — в конце ноября отделение по НЛО неожиданно закрыли. И вновь к этому приложил руку академик Арцимович: руководимое им отделение Общей и прикладной физики АН СССР вынесло постановление, осуждающее изучение НЛО в СССР.

В 1973 году американский астроном и уфолог Джозеф Хайнек основал в Чикаго Центр изучения НЛО: этот проект называли первой серьезной частной попыткой заняться научными исследованиями в данной сфере. Вдохновленный этим известием, Зигель организовал при МАИ новую инициативную группу по изучению НЛО. Но и в этот раз энтузиаст натолкнулся на жесткое неприятие своих взглядов, подвергся, как он сам писал, травле, шельмованию и клевете. В итоге Зигель снова потерпел фиаско и был вынужден покинуть общество «Знание».

«На темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная "звезда"»

20 сентября 1977 года жители Петрозаводска, а также других городов Карелии, Ленинградской области и Ленинграда увидели в небе странный объект, от которого отходили светящиеся полосы.

Вот как описала необычное явление партийная газета «Социалистическая индустрия»: «Около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная "звезда", импульсивно посылавшая на Землю снопы света. Эта "звезда" медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время лучевое свечение кончилось, "медуза" обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась полукруглая промоина ярко-красного цвета к середине и белая по бокам. Это явление, по свидетельствам очевидцев, продолжалось 10-12 минут».

Еще больше уфологов удивило появление отверстий в окнах квартир в разных районах города. Директор гидрометеорологической обсерватории в Петрозаводске, которого попросили дать научное обоснование сенсации, честно признался, что работники метеослужбы Карелии ранее такого не наблюдали. Это явление так и осталось загадкой, а в дальнейшем подобное на северо-западе РСФСР видели вплоть до февраля 1978 года.

Так называемый петрозаводский феномен послужил поводом к учреждению в СССР Государственной программы по исследованию НЛО. Она проводилась в рамках плана научно-исследовательских работ по оборонной тематике и включала два направления: в зону ответственности Министерства обороны входило исследование атмосферных и космических явлений и их влияния на функционирование военной техники и состояние личного состава, а Академия наук СССР отвечала за исследование физической природы и механизмов развития аномальных атмосферных и космических явлений.

Соответственно, появилось два центра исследования НЛО: Минобороны изучало результаты наблюдений, поступавшие из различных родов войск, а АН — сообщения, собранные в научных организациях, в службе Госкомгидромета и в прессе. К работе привлекли серьезные научные учреждения. Академической частью программы занимались специалисты Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН), а военной — один из НИИ в Подмосковье. Программа строилась на трех основных принципах: первое — аномальные явления (НЛО) признаются реальным, объективным фактором; второе — исследователи отказываются от априорных решений; третье — все исследование ориентируется на длительное и глубокое изучение проблемы.

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В тот период генералы настолько серьезно относились к летающим тарелкам, что в одной из своих директив в январе 1980 года Генштаб ВС СССР, среди прочего, установил порядок получения от армейских подразделений информации, необходимой для идентификации НЛО, и правила документирования факта обнаружения НЛО в войсках. Фактически армия на целых десять лет была поставлена в режим дежурного наблюдения за аномальными явлениями в местах расположения войсковых частей, то есть практически на всей территории СССР.

Одновременно активизировалась деятельность общественных организаций, заявлявших, что они занимаются изучением проблемы НЛО. Не зависевшие друг от друга группы появились в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Горьком (ныне Нижний Новгород), Новосибирске, Киеве, где соответствующее разрешение выдал президент АН УССР академик Борис Патон.

Интерес советских граждан к НЛО рос, лекции уфологов имели стабильный успех. Власти СССР не поощряли обсуждение проблемы летающих тарелок, но и не запрещали выступления с докладами в институтах и на предприятиях. Авторы докладов уверяли слушателей во внеземном происхождении НЛО, хотя упоминали и не менее экстравагантные гипотезы — о подводных и даже подземных цивилизациях, якобы контактирующих с человечеством.

«Объект, предмет треугольной формы»

Пожалуй, самым известным (как сейчас сказали бы, медийным) человеком того времени, увлекавшимся уфологией, был космонавт номер четыре Павел Попович. Когда в феврале 1984 года на базе Всесоюзного совета научно-технических обществ (ВСНТО) организовали комиссию по изучению аномальных явлений в окружающей среде, он стал заместителем ее руководителя — ученого в области радиофизики и радиоастрономии, члена-корреспондента Академии наук СССР Всеволода Троицкого.

Поначалу работа комиссии широко освещалась в прессе, но все испортила статья в газете «Труд» под заголовком «Ровно в 4.10», в которой рассказывалось о наблюдении экипажем Эстонского управления гражданской авиации из самолета ТУ-134 необычного светящегося объекта, сопровождавшего их полет из Минска в Таллин. Материальная природа объекта была якобы подтверждена диспетчером таллинского аэропорта, зафиксировавшего его на своем локаторе. Другой заместитель председателя комиссии, специалист в области механики и теплотехники Николай Желтухин, комментируя статью, заявил: «Летчики имели дело с тем, что мы называем НЛО».

Разразился большой скандал, комиссию обвинили в антиобщественной деятельности, жалобы поступили в партийные органы и по месту работы ее членов, которым пришлось отказаться от публичности и перейти на закрытый формат работы.

В конце 1980-х комиссию распустили, а ее архив погиб в результате аварии с прорывом водопровода. Впрочем, все это не остановило космонавта Поповича. В 1991 году он основал и возглавил Всесоюзную уфологическую ассоциацию, которая занялась исследованием внеземных форм жизни. Дважды Герой Советского Союза неоднократно утверждал, что видел НЛО из пассажирского самолета, когда летел из Вашингтона с делегацией Академии наук.

«Сам лично я один раз столкнулся с чем-то непонятным, что мы объяснить не могли, — утверждал Попович в интервью российским и украинским телеканалам. — Летели на высоте примерно 10 200 метров. Я глянул в иллюминатор и увидел объект, предмет треугольной формы, ярко-белый, который находился выше нас. Следов работы двигателя не было. Было похоже на равнобедренный треугольник со стороной около 100 метров. Таких летательных аппаратов на Земле не существует»

Попович писал обращения в КГБ и за два месяца до прекращения существования СССР, 24 октября 1991-го, получил от чекистов ответ о том, что они не занимаются сбором информации об НЛО, но получают сведения о наблюдении таких явлений от различных организаций и граждан. Вместе с этим ответом космонавту передали пакет документов, содержавший рапорты военных, объяснительные записки и доклады.

Не меньшим энтузиастом, чем космонавт Попович, была его первая жена, летчица Марина Попович, написавшая не одну книгу об уфологии и утверждавшая, что видела НЛО целых три раза, причем впервые еще в 1962 году в горах Памира. Она считала, что летающие тарелки видели все космонавты, но лишь единицам хватило смелости рассказать об увиденном.

В существование инопланетян верил и коллега Павла Поповича, тоже дважды Герой Советского Союза Алексей Губарев, поведавший об этом журналу «Техника — молодежи». Космонавт Юрий Малышев заключал, что отрицать подобные НЛО явления невозможно, поскольку их свидетелями были десятки тысяч людей.

«Но физическая сущность феномена остается невыясненной, — говорил он. — Если даже инопланетян в районе Земли пока нет, но их визит когда-нибудь состоится, то, скорее всего, они не сразу вступят в контакт с нашей цивилизацией. Пожалуй, вначале мы станем объектом одностороннего изучения, а не взаимного общения. Значит, пришельцы поведут себя примерно так же, как нынешние НЛО».

Как отмечал Малышев, в качестве командира экипажа побывавший в космосе в 1980 и 1984 годах, при моделировании полетов изучаются и ситуации, когда космонавты получают «посылку от инопланетян».

Государственная программа по исследованию НЛО была свернута в 1990-м. По иронии судьбы, именно в том году вопроса НЛО впервые в истории коснулся глава государства.

26 апреля 1990 года Михаил Горбачев встречался с коллективом Уралмашзавода в Свердловске (ныне Екатеринбург), и рабочие не упустили возможности спросить у него, занимается ли правительство СССР неопознанными летающими объектами. Президент ответил, что научные коллективы, занятые изучением таких явлений, действительно существуют. При этом прекращение профинансированного государством проекта свидетельствует скорее о том, что Горбачев относился к проблеме НЛО не слишком серьезно.

Как отмечали в своей статье 2000 года «Изучение НЛО в СССР» бывший зампредседателя экспертной группы Академии наук по аномальным явлениям Юлий Платов и экс-координатор исследований аномальных явлений в Минобороны и АН СССР Борис Соколов, за период выполнения программы было получено около 3000 сообщений о наблюдении чуть более 300 событий, квалифицированных как «явления неординарные или аномальные».

«Среди них нет ни одного сообщения о посадке НЛО, о контактах с энэлонавтами или о похищении людей, — подчеркивается в работе. — Большинство из наблюдавшихся событий удалось объяснить техногенными и природными факторами. Но около десяти процентов всех событий остались нераскрытыми»

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Очередной расцвет уфологии произошел в 1990-е. В различных источниках — от желтых газет до вполне респектабельных изданий — одна за другой появлялись публикации, часто совсем без претензии на научность. Таблоиды соблазняли еще не привыкший к свободе слова народ сенсационными заголовками об обнаружении «секретных планов о военных операциях по захвату НЛО», «утерянных архивов КГБ» и тому подобной нелепицей. Бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов и вовсе утверждал, что НЛО летали над Элистой, а сам он лично встречался с инопланетянами.

По мнению председателя комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме РАН Евгения Александрова, 90 процентов сообщений о необычных явлениях на самом деле связаны с военной и космической деятельностью, а еще десять процентов — с научными и метеорологическими зондами. На его взгляд, по свидетельствам об очередном появлении НЛО можно судить о фактах запусков или сходов с орбиты, а также о местоположении космодромов. Так, петрозаводский феномен он объяснил запуском очередного спутника с космодрома в Плесецке, а таинственные отверстия в окнах — большой партией бракованных шариков, которые шарикоподшипниковый завод выбросил на свалку: ими могли воспользоваться местные хулиганы.

Еще в 2015 году академик описал явление, подобное сегодняшним светящимся шарам, которые в свое время уже принимали за НЛО.

«Есть метеорологические и научные исследования, когда изучаются верхние слои атмосферы, — говорил Александров журналу Patron. — Тогда запускают аэростаты, способные месяцами, а то и годами дрейфовать над разными районами земного шара на высоте более 40 километров. Какой только формы эти аэростаты не бывают: одни похожи на гигантскую каплю, другие — на цилиндр, третьи — на шар...»

Еще один академик РАН, астрофизик Сергей Попов в 2022 году в ответ на вопрос, существуют ли инопланетяне, ответил следующее: