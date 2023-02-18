Что запрещено делать на Масленицу

Еще в древние времена люди стали замечать, что очень много совпадений и предзнаменований случалось в период Масленицы и начали записывать народные приметы. При этом обычаи разнились в зависимости от региона.

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В понедельник запрещается обсуждать вслух планы на будущее, просит и давать в долг, делать ремонт мебели, а также бездумно тратить крупные суммы денег. Во вторник не следует убираться дома и быть лицемерным.

Что касается среды, то в этот день нельзя ссориться с близкими людьми и бросать незаконченными вязанные вещи вечером. В четверг лучше не грустить, а также воздержаться от споров с начальством.