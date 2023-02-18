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2 часа назад

Что запрещено делать на Масленицу

Вечерняя Москва

Еще в древние времена люди стали замечать, что очень много совпадений и предзнаменований случалось в период Масленицы и начали записывать народные приметы. При этом обычаи разнились в зависимости от региона.

Что запрещено делать на Масленицу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В понедельник запрещается обсуждать вслух планы на будущее, просит и давать в долг, делать ремонт мебели, а также бездумно тратить крупные суммы денег. Во вторник не следует убираться дома и быть лицемерным.

Что касается среды, то в этот день нельзя ссориться с близкими людьми и бросать незаконченными вязанные вещи вечером. В четверг лучше не грустить, а также воздержаться от споров с начальством.

В пятницу нельзя пить много алкоголя, за исключением бокала вина, сплетничать и жаловаться, мыть окна и хвастаться. Читать книги и давать пустые обещания не стоит в субботу, а в воскресенье — разрезать блины ножом, пересаживать цветы и оставлять мусор в доме, передает StarHit.

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