Камбоджиец построил себе «дом-самолет»

Мужчина признался, что он с детства мечтал полетать на самолете, но пока так и не смог сделать этого. Много лет подряд после своей смены на стройке он приходил в аэропорт и смотрел, как взлетают и садятся самолеты.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Так ему пришла в голову идея хоть как-то «приобщиться» к авиации, построив дом в виде самолета.

Созданное им бетонное сооружение длиной 20 м и шириной в 4 м на самом еле похоже на летательный аппарат. Камбоджиец позаботился, чтобы у здания были «двигатели», «крылья», «хвостовое оперение».

Дом возвышается над землей благодаря «стойкам шасси». А внутри это обычное помещение с несколькими спальнями и ванными комнатами.

По словам довольного хозяина, дом еще не готов полностью, но он всё равно счастлив, что может «жить в самолете». На строительство он потратил примерно 20 тысяч долларов, которые сумел накопить за 30 лет.

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