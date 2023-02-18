Почему мы думаем, что запретный плод — это яблоко

Возможно вы не знали, что в Библии на самом деле нет чёткого упоминания, какой именно фрукт вкусила Ева в Эдемском саду. Аззан Ядин-Исраэль, профессор из Университета Рутгерса, поднял этот вопрос в своей новой книге «Преобразование искушения: история о том, как запретный плод стал яблоком».

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Некоторые учёные даже предполагают, что вместо яблока в библейской истории могли фигурировать инжир и виноград, а также гранат. Версия с яблоком же возникла, вероятно, из-за трудностей перевода. Латинское слово «яблоко» — «malum» является омонимом латинского слова «зло». Это и послужило основанием для выбора главного «греховного» фрукта.