Хвостатых полицейских, отслуживших свой век, могут оставить у себя сотрудники органов внутренних дел. Если такой вариант невозможен, собак и лошадей отдадут в приют или человеку, который захочет ухаживать за «ветераном». Правила передачи служебных животных новым владельцам определены в приказе МВД, который вступает в силу 1 апреля. Как выходят на «пенсию» полицейские собаки и лошади, выясняла «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Служебные животные — собаки и лошади — начинают свою полицейскую карьеру в разном возрасте. Щенков берут на службу в возрасте от 45 дней до 3 лет. Может пополнить ряды стражей порядка и более взрослая собака, если она принадлежит специалисту-кинологу.

Возраст начинающих служебных лошадей составляет от 2,5 до 8 лет. После пяти лет берут только обученных животных, выполняющих команды всадников.

При выходе на «пенсию» стаж службы животных не учитывают, но есть возрастные ограничения. В приказе определен официальный возраст выхода на «пенсию». Для лошадей он 16 лет, для собак — 8.

Кинолог бывший сотрудник полиции Ольга Скворцова рассказала «Парламентской газете», что у служебных собак как раз в этом возрасте начинают проявляться старческие болезни — артроз, артрит, проблемы с пищеварением: «Служба напряженная, часто, как и у людей, связана со стрессом, нагрузками, поэтому наступает предельный возраст, когда работать становится сложно».

Раньше времени животные могут выбыть из строя из-за ранения, болезни или травмы, если их последствия мешают выполнять служебные функции.

Только в добрые и опытные руки

После выхода в отставку «пенсионеров» в первую очередь предлагают взять кавалеристам и кинологам, которые с ними работали. Чтобы забрать животное, необходимо подать рапорт. Если в течение пяти дней он не написан, начинают искать другого хозяина.

Лошадей сначала попытаются продать. Если за полгода человека, который захочет купить взрослого скакуна, не найдется, то его передадут желающим безвозмездно. А служебных псов сразу начинают пристраивать в добрые руки.

Объявления о поиске новых хозяев для отслуживших лошадей и собак размещают в местных СМИ и на сайтах региональных органов МВД, также информацию передают в приюты для животных. До передачи четвероногого сотрудника новым владельцам он остается на прежнем довольствии в органах.

«Чаще всего возрастную собаку забирает себе ее напарник — человек, с которым она работала. Как правило, кинолог растит и обучает служебного пса, много времени проводит с ним на работе, привыкает к нему и хочет продолжать заботиться о нем и дальше. Но бывают ситуации, когда «сослуживец» по какой-то причине не может забрать себе четвероногого «пенсионера». Подыскивая собаке нового хозяина, очень важно помнить, что человек должен быть не только добрым и заботливым, но и опытным. Пес много лет провел на службе, он заточен под конкретные задачи, например задерживать преступника. Неопытный человек может с ним не справиться. Поэтому собаку и стараются отдать кому-то из сотрудников», — рассказала Скворцова.

Служба и опасна, и труда

Служебных животных используют в разных подразделениях силовых структур. Собаки незаменимы в поиске преступников, пропавших людей. Они помогают искать наркотики и оружие, участвуют в освобождении заложников, охраняют территорию, помогают настигать сбежавших заключенных. Нюх этих животных используют криминалисты для экспертизы вещественных доказательств.

Конные отряды патрулируют лесопарковые зоны и места отдыха, где автомобили или мотоциклы проехать не могут. Также кавалеристы следят за порядком во время массовых мероприятий, например, на концертах или футбольных матчах. Сидя на лошади, всадники находятся над толпой, а значит, у них лучше обзор и больше возможностей для оперативных действий.