«Присел отдохнуть»: найден огромный след динозавра

«Это замечательная находка. Этот образец не только представляет собой самый большой след теропод, найденный в Йоркшире... Окаменелость даёт представление о поведение этого динозавра около 166 млн лет назад. Фактически, особенности следа позволяют даже предположить, что этот крупный хищник присел на корточки, прежде чем встать», — добавил один из исследователей.