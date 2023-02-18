«Присел отдохнуть»: найден огромный след динозавра

Учёные нашли крупнейший в Йоркшире след гигантского плотоядного динозавра юрского периода. Любопытно, что необычный след запечатлел момент, когда «ужасный ящер» присел отдохнуть около 166 млн лет назад.
Рекордный след был найден местным археологом Мари Вудс в апреле 2021 года. Она отправилась вдоль побережья и совершенно случайно обнаружила окаменелость. Длина отпечатка составляет почти метр.
«Тип следа в сочетании с его возрастом предполагает, что он был оставлен свирепым мегалозавром с возможной высотой бедер от 2,5 до 3 метров», — рассказали учёные.
«Это замечательная находка. Этот образец не только представляет собой самый большой след теропод, найденный в Йоркшире... Окаменелость даёт представление о поведение этого динозавра около 166 млн лет назад. Фактически, особенности следа позволяют даже предположить, что этот крупный хищник присел на корточки, прежде чем встать», — добавил один из исследователей.