Лафа: что на самом деле так раньше называли русские

Лафа – это слово лингвисты причисляют к просторечиям. Согласно толковым словарям, лафой называют удачу, счастье или выгоду. Откуда же в русском языке взялась «лафа» и что так называли раньше?
Как утверждал известный языковед Макс Фасмер, слово «лафа» вовсе не ново. Им пользовались еще в Древней Руси. Только раньше к нему добавляли еще одну букву «алафа» или «олафа». Именно по этой причине Фасмер указывал на арабское (турецкое) происхождение «лафы». Дело в том, что в данных странах «аlаfа» - это «султанское содержание послов» (более точный перевод: «корм»). К тому же, в башкирском языке есть похожее по звучанию слово, которое обозначает «выгоду».
Другой знаменитый исследователь русского языка Мориц Михельсон в своем «Большом толково-фразеологическом словаре» в качестве одной из версий происхождения «лафы» привел строки из книги Михаила Салтыкова-Щедрина «Пестрые письма». Как утверждал писатель, когда-то лафой называли хищения, так как иного слова для обозначения этого понятия тогда не существовало. Но «лафу» все-таки заменили «хищничеством», поскольку первое «отзывалось татарщиной».
В связи с тем, что «лафа» приобрела особую популярность в 1980-1990-х годах, некоторые считают, что своим появлением оно обязано английскому языку. Именно тогда заимствования стали активно пребывать в русской речи. Поэтому существует предположение о том, что «лафа» - это производное от «life» (жизнь). Однако данная версия несостоятельна хотя бы потому, что «алафа» (или «олафа») встречается еще в произведении Афанасия Никитина «Хождение за три моря», датированном XV веком.