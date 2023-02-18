Лафа: что на самом деле так раньше называли русские

Лафа – это слово лингвисты причисляют к просторечиям. Согласно толковым словарям, лафой называют удачу, счастье или выгоду. Откуда же в русском языке взялась «лафа» и что так называли раньше?

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Корм

Как утверждал известный языковед Макс Фасмер, слово «лафа» вовсе не ново. Им пользовались еще в Древней Руси. Только раньше к нему добавляли еще одну букву «алафа» или «олафа». Именно по этой причине Фасмер указывал на арабское (турецкое) происхождение «лафы». Дело в том, что в данных странах «аlаfа» - это «султанское содержание послов» (более точный перевод: «корм»). К тому же, в башкирском языке есть похожее по звучанию слово, которое обозначает «выгоду».

Хищение

Другой знаменитый исследователь русского языка Мориц Михельсон в своем «Большом толково-фразеологическом словаре» в качестве одной из версий происхождения «лафы» привел строки из книги Михаила Салтыкова-Щедрина «Пестрые письма». Как утверждал писатель, когда-то лафой называли хищения, так как иного слова для обозначения этого понятия тогда не существовало. Но «лафу» все-таки заменили «хищничеством», поскольку первое «отзывалось татарщиной».

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